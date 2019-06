¿Fit or fat? Maluma vuelve locos a sus fans levantándose la camiseta

Maluma ha sido una nueva víctima de las críticas en las redes sociales sobre su cuerpo. Precisamente el colombiano levanta pasiones no solo por su voz, si no por su aspecto físico, pero parece que algunos usuarios no perdonan ningún "descuido".

El cantante ha pasado unos días de relax en un lujoso hotel en la playa de Los Cabos junto a su novia Natalia Barulich y los paparazzi lo han capturado jugando al ping pong en bañador. Tal como podemos ver, se trata de unas imágenes en movimiento en diferentes posturas que no favorecen especialmente al artista, por lo que algunos se han atrevido a decir que se ha puesto gordo o que tiene barriga.

Y como ya sabemos, Maluma no suele quedarse callado ante las críticas así que no ha dudado en mostrar que no ha perdido su escultural figura. El colombiano publicó una foto dentro de su jet privado en la que aparece subiéndose la camiseta y mostrando sus abdominales: "Fit o fat? Por ahí dicen... “Donde hay carne hay fiesta", escribe irónico junto a la imagen.

Ni la propia Madonna ha podido resistirse a comentar la publicación, con un ardiente "Slow down, papi". Y por si quedaba alguna duda, Maluma ha vuelto a publicar otra imagen, esta vez únicamente con una toalla alrededor de la cintura, lavándose los dientes: "Recuerden que si no se lavan los dientes les da caries 👀.. Feliz noche 😘", aunque obviamente los comentarios no recaen precisamente en su higiene bucal.