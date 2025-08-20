Fito Robles, vocalista de Siolé, sufre una alarmante caída en pleno concierto

La temporada de verano está siendo realmente prolífica para los vallisoletanos Siloé, que ha sido protagonista de algunos de los festivales más destacados de nuestro país.

Todo un éxito para el grupo, que se ha convertido en uno de los favoritos para los fans del indie rock nacional, que ha deleitado a los asistentes del festival Actuamos en Patrimonio, celebrado en el complejo arqueológico de Segóbriga (Cuenca).

Un show en el que Siloé ha interpretado algunos de sus grandes himnos como Todos los besos, Si me necesitas, llámame o Que merezca la pena, aunque ha dejado un gran susto para los asistentes con la caída de su vocalista, Fito Robles, cuando se ha bajado del escenario para cantar junto al público.

Un incidente sin aparente importancia para el cantante, que ha continuado con el espectáculo entre las sonrisas cómplices de sus fans, dejando una anécdota para el recuerdo.