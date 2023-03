La foto de Ana de Armas y su novio Paul Boukadakis en la fiesta posterior a los Premios Oscar

Ana de Armas ha acaparado un sinfín de miradas esta 95 edición de los Premios Oscar.

La actriz, que finalmente se quedó sin el Premio Oscar por su interpretación de Marilyn Monroe en Blonde, causó sensación en la alfombra champán de la noche más importante del cine, en la que además tuvo que sortear la incómoda pregunta de un reportero que insinuó que había dormido en el sofá de un actor británico para llegar a donde estaba hoy en día. "Yo no he vivido nunca en el sillón de nadie", zanjaba con gesto serio.

No le acompañó su pareja en el posado oficial ante las cámaras pero sí lo hizo en la fiesta posterior a la ceremonia que cada año organiza Vanity Fair.

La actriz escogió para este segundo estilismo un vestido con motivos florales de la firma Louis Vuitton que recordaba a un conjunto de vidrieras.

Su novio, el vicepresidente de Tinder Paul BoBoukadakis, quiso vivir junto a su chica una de las noches más especiales de su carrera. Llevan casi dos años juntos y ahora mismo comparten apartamento en Nueva York, ciudad a la que se han mudado intentando escapar del acoso mediático de la prensa rosa del país.

Cómo se conocieron Ana de Armas y Paul Boukadakis

A pesar de que Boukadakis está al frente de una de las mayores aplicaciones de citas, se conocieron de una forma mucho más tradicional. Según reveló el portal Page Six, Ana y Paul se conocieron a la vieja usanza, gracias a unos amigos en común.

"Se conocieron a través de amigos. Él tiene su sede en Austin, pero divide su tiempo entre Texas y Santa Mónica. Ha pasado mucho tiempo con Ana antes de que ella se fuera a Mallorca en mayo para rodar su nueva película", reveló una fuente en junio de 2021, refiriéndose a The Gray Man, la película más cara de Netflix, que la actriz rodó junto a otras estrellas como Chris Evans, Ryan Gosling y Regé-Jean Page.

Pero no fue hasta finales de ese mismo año, en diciembre de 2021, cuando por fin pudimos ver el primer beso en público de la pareja.

En una entrevista para Elle en enero de 2023, Ana de Armas reveló que la pareja se había mudado a un apartamento en Nueva York para huir del acoso mediático que vivían en Los Angeles.

En este sentido, ambos intentan llevar su relación alejada de los focos, por eso nunca los vemos posar juntos en alfombras rojas. De hecho, no se le vio en el 34 cumpleaños de la actriz, por lo que algunos medios especularon con una posible ruptura que Ana desmintió en la mencionada entrevista.

"Tuve conmigo a todo el mundo: mi chico, mis perros, Chris [Evans] y el equipo. No estuve en casa tomándome una cena románticas; estuve en el ‘set’ con mi gente", aclaró refiriéndose al rodaje del film El agente invisible.

Quién es Paul Boukadakis

Paul Boukadakis nació en 1984 en Tulsa, Oklahoma, y de ahí se rasladó a Los Angeles para estudiar en la Universidad Loyola Marymount.

Con tan solo 26 años fundó su primera empresa, una plataforma de vídeo y música llamada On-Air Streaming. Entre otros negocios, su gran acierto en el mundo empresarial fue crear Wheel, una app para compartir vídeos.

Tuvo tanto éxito, que los dueños de Tinder se fijaron en ella y la compraron en 2017, por lo que Paul pasó a ser el vicepresidente de iniciativas especiales de la aplicación de citas. De hecho, él fue uno de los impulsores de la experiencia interactiva ‘Swipe Night’.

Pero Boukadakis no solo es un amante de la tecnología, también comparte con Ana su pasión por el cine. Fue actor y productor de cortos y miniseries como Dinner with Raphael o A Fuchsia Elephant (2009), en los que aparece ante las cámaras; y Lucy in the sky with diamonds (2012), The Snow Monster o The Berkshire Apprentice (2016), en los que figura como productor.