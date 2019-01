La foto de Cristina Pedroche fregando los platos que es un cachondeo en la red

Una vez más Cristina Pedroche ha vuelto a sacar su sentido del humor a través de las redes sociales con una imagen que no ha pasado desapercibida para nadie. Con un sofisticado look, perfectamente peinada y con ostentosas joyas , la presentadora se dispone a fregar los platos de la forma "más sencilla" . ¡Cómo hacemos todos!

Fregar los platos es una tarea de lo más cotidiana que nos guste más o menos nos vemos obligados hacer todos a diario. Cristina Pedroche no iba a ser menos pero su atuendo para hacerlo seguro que dista mucho del que utilizas tú un sábado por la mañana en tu casa.

Perfectamente maquillada y peinada, Cristina aparece muy sonriente con unos guantes de silicona sobre los cuales ha colocado unas ostentosas joyas de oro. A conjunto con la vajilla y la grifería, todo en tonos dorados.

"Yo los sábados friego así jajaja", escribe divertida la colaboradora de 'Zapeando' en una publicación que ya supera los 80.000 'me gusta' y tiene miles de comentarios de lo más ingeniosos: "¡Qué glamour!", "Me sobra la botella de Fairy, por lo demás divina como siempre", "Eso no te lo crees ni tú, Hulio", "Yo ese look lo dejo para fregar los domingos", "Cuando vuelves de la boda y tienes que fregar".