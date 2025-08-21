La foto definitiva de Nicki Nicole y Lamine Yamal

Nicki Nicole y Lamine Yamal ya no se esconden. Tras semanas de rumores sobre un posible romance entre ambos, la cantante argentina y el futbolista del Barça fueron fotografiados este fin de semana paseando juntos por las calles de Mónaco.

La noticia saltó a principios de agosto de la mano del periodista e influencer Javi Hoyos que aseguró que la cantante y el futbolista habían sido pillados besándose en público. Al parecer su historia empezó después de la famosa fiesta de 18ª cumpleaños del futbolista (13 de julio de 2025) en la que, según Hoyos, hubo mucho tonteo pero no se liaron.

El beso se lo dieron días después, exactamente el jueves 24 de julio. "Fueron a una discoteca en la playa, y ahí si que se liaron y se fueron juntos a las 4:00 horas", apuntó Hoyos en el vídeo que publicó en TikTok para ponernos en preaviso del romance.

Entonces, como ahora, no hubo foto del beso pero las

En las fotos y los vídeos de ambos en Mónaco no hay beso pero sí la evidencia de que disfrutaron de días de descanso en la ciudad.

Las imágenes de Nicki Nicole y Lamine Yamal llegan solo unos días después de que ellos mismos hiciesen saltar las alarmas de sus fans con una nueva pista sobre su romance (la anterior fue en la grada del Estadi Johan Cruyff durante el partido Barça-Como en el Trofeu Joan Gamper 2025). En esta ocasión, la pista la dejaron en Instagram. Los dos publicaron sendas imágenes en Stories hechas en el mismo yate, un detalle que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

Nicki Nicole (26 años) inicia este romance después de un relación de un año con el artista Peso Pluma, del que se separó en febrero de 2024. Por su parte, Lamine Yamal (18) lo hace solo dos meses después de ser fotografiado con la modelo e influencer Fátima Vázquez, 12 años mayor que él.