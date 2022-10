Te interesa Hailey Bieber revela cuál es su postura sexual favorita con Justin Bieber

La Museum Academy Gala 2022, celebrada este fin de semana en Los Angeles, ha dejado una FOTO para la historia. Selena Gomez y Hailey Bieber posaron por fin juntas enterrando el hacha de guerra que muchos fans decían había entre ellas desde que la segunda se casó con Justin Bieber en 2019, meses después su ruptura con Selena Gomez.

La foto ha roto Twitter aunque, en realidad, no es solo una foto. Es toda una sesión precedida de un abrazo, que, como la foto en cuestión, no ha dejado de compartirse en redes desde que se produjo el encuentro.

El encuentro de Selena Gomez y Hailey Bieber se produjo después de la famosa entrevista de Hailey Bieber en el podcast Call Her Daddy donde aseguró que "nunca tuvo una relación con él [Justin Bieber]” cuando estaba con ella [Selena Gomez].

En la entrevista, la modelo insistió en el que Justin había "cerrado un capítulo" con su expareja antes de pedirle matrimonio en julio de 2018. "Nunca me casaría con alguien que no aclara qué está pasado con su ex. Sé con certeza que pudimos volver a estar juntos porque estaba completamente cerrado".