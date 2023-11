Las fotos de Rosauro Varo, pareja de Amaia Salamanca, con una amiga que podrían confirmar la separación

Amaia Salamanca (37) y Rosauro Varo (44) podrían estar llevando vidas separadas después de 13 años de amor.

La revista Lecturas publica este miércoles en el interior de sus páginas unas fotografías del empresario, vicepresidente de Movistar+, acompañado de dos amigas y un amigo. Ni rastro de la madre de sus tres hijos durante todo el fin de semana.

Según destaca el citado medio, Varo se mostró muy cómplice con una de las dos amigas que le acompañaba.

Fueron 24 horas de diversión que incluyeron una noche en el Palacete que el empresario posee en Sevilla, la casa familiar donde suele pasar los veranos con la actriz y sus tres hijos.

Además, los cuatro amigos pasaron el atardecer tomando unas bebidas sobre un yate privado en el río Guadalquivir, para terminar la noche en uno de los locales de la zona en una velada íntima. "En esta pareja, él hace un fin de semana totalmente de soltero. Pasan la noche en la casa familiar de esta persona. Al día siguiente se marchan", destaca Luis Pliego, director de Lecturas.

La relación de Amaia Salamanca y Rosauro Varo: tres hijos sin pasar por el altar

En octubre del 2020, la actriz y su pareja Rosauro Varo decidían mudarse a Marbella para criar a sus tres hijos. Olivia tiene ocho años, Nacho siete y Mateo seis. Son muy reservados con su intimidad y nunca publican fotos de los pequeños en las redes sociales.

Llevan juntos 13 años y en este tiempo han formado la familia de sus sueños, pero lo que no han hecho es pasar por el altar. "No estamos casados, pero tenemos tres niños juntos. Es como si lo estuviéramos. A nosotros nos sirve estar así. No porque nos casemos significa que nos queramos más", dijo la actriz en su viaje con Jesús Calleja.

Amaia Salamanca y Rosauro Varo

En la misma aventura explicó cómo se conocieron. Fue en una fiesta en Ibiza. Ella solo tenía 23 años y estaba en la cima del éxito.

"Le conocí en una fiesta en Ibiza. Me divertí muchísimo. Es una persona muy atenta, siempre está pendiente de que todo esté bien, si te falta algo, y muy caballeroso. También es una persona muy divertida. Al día siguiente fuimos a otra fiesta… Después de cuatro días sin hablar con mis padres, hablo con ellos y les digo: ‘Que me he enamorado’. Estaba afónica perdida. Ellos pensarían que me habían perdido", desveló.

Amaia Salamanca y Rosauro Varo en Marbella en 2013

Durante los primeros años de maternidad, Salamanca aparcó su vida profesional y cuando quiso retomarla temió no poder hacerlo

"Pensé que ya no me querían, sentí angustia. Pero ahora estoy contenta porque después del parón me llamaron para una peli en Estambul, dos series... no he parado", contó a Calleja.