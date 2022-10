"Fue bastante duro": el motivo por el que Chanel tuvo que cambiar la coreografía de 'TOKE'

Chanel ha cumplido su promesa y después de mucha expectación por fin ha publicado su segundo single oficial.

La cantante pone voz a la que ya es la canción oficial de la Selección Española durante el Mundial de Qatar, TOKE, un éxito con el que la artista vuelve a cautivar al público tras su hazaña en Eurovisión. Nadie olvida que la hispanocubana consiguió con SloMo el tercer puesto en la clasificación, el mejor resultado para España en los últimos 27 años.

Aunque TOKE no fue compuesta pensando en la competición deportiva, en cuanto la canción llegó a los oídos de RTVE encajó perfectamente en su idea para la banda sonora del Mundial de Qatar.

Chanel aceptó y rápidamente se puso en marcha el rodaje del videoclip oficial, que tuvo lugar hace solo dos semanas. Así lo revelaba ella en su cuenta de Instagram el pasado 12 de octubre. "Estamos ensayando porque esta semana vamos a grabar el videoclip de mi nuevo single", decía, emocionada y arropada por su cuerpo de baile.

"Fue un rodaje bastante duro"

Este martes por la mañana, cuando el videoclip llevaba estrenado solo unas horas, Chanel acudía a una rueda de prensa de RTVE. Junto a María Eizaguirre, cara visible de la organización del Benidorm Fest, la hispanocubana reveló algunos detalles del rodaje de este videoclip.

Las expectativas del público estaban por las nubes. Si la coreografía de SloMo se convirtió en un fenómeno, la de TOKE no podía ser menos. Kyle Hanagami ha sido el responsable de crear los pasos de baile, una coreografía que tuvo que sufrir unos pequeños cambios por un traspiés de la cantante. Hanagami trabajó también con Chanel y sus bailarines para crear la coreo de Eurovisión.

"Pasaron muchas cosas. Me lesioné nada más empezar el videoclip, ensayando, porque llevábamos un tute increíble", aseguraba la artista este martes.

Aunque no concretó en qué parte del cuerpo se produjo la lesión, sí reconoció que este inconveniente obligó al equipo a cambiar sus planes y buscar unos pasos alternativos.

"Me lesioné, fue un rodaje bastante duro pero todo el equipo teníamos que estar unidos para que saliera adelante. Tuvimos que cambiar la coreografía dos pasos porque yo no podía... No podía hacerlo porque estaba lesionada. Se nos iba la luz para el rodaje... Pero al final todo salió como teníamos en mente, como habíamos imaginado. Con eso me quedo, con las ganas y el tesón de todo el equipo", explicó, orgullosa por mostrar por fin el resultado de tanto esfuerzo.