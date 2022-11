El futbolista Guti será abuelo por primera vez a los 46 años

El exfutbolista del Real Madrid, José María Gutierrez 'Guti', va a ser abuelo por primera vez a los 46 años. Zayra, la hija que tuvo con su pareja Arantxa de Benito, va a ser madre primeriza a sus 22 años.

La joven lo ha anunciado a través de su perfil de Instagram en una publicación compartida con su pareja Miki Mejías, en la que, además de presumir de barriguita, ha adjuntado una foto de la ecografía:

"Hola chicos, queríamos compartir esta noticia que no nos puede hacer más felices a los dos. Estamos esperando nuestro primer bebé, estamos muy ilusionados, muy contentos y, sobre todo, con muchas ganas de vivir todas las etapas que nos vienen ahora. No puedo estar más feliz del papá que he elegido, del que estoy enamorada y que se le cae la baba cada vez que me ve la tripita, gracias mi amor por darme lo mejor que me ha podido dar alguien en esta vida, estoy segura que vamos a ser unos papis muy buenos, te amo", escribía Zayra.

Su novio, con el que lleva aproximadamente dos años, también le ha dejado un bonito comentario en la publicación: "Te amo mucho mi vida por esta familia tan bonita que ya tenemos y que va aumentando poco a poco".

Guti, padre a los 24 y abuelo a los 46

Siguiendo los pasos de sus padres, Zayra ha decidido ser madre joven. El exjugador de fútbol fue padre a los 24 años por primera vez junto a la presentadora Arantxa de Benito. Juntos tuvieron a Zayra y Aitor.

Actualmente, matiene una relación sentimental con la presentadora y modelo argentina Romina Belluscio desde el año 2011, y también tienen dos hijos juntos: Enzo, que nació en 2013 (9 años) y Romeo, que nació en 2021, y tiene poco más de un año.

El cuarto hijo del jugador y su primer nieto se llevarán poco más de dos años de diferencia.