Garbiñe Muguruza fuera de la pista de tenis: sus aficiones, su familia, su pareja y más

Tras su primer partido ante la rusa, Veronica Kudermetova, Garbiñe Muguruza mostró su mejor versión ante una rival que le había derrotado en sus dos anteriores enfrentamientos. Ahora, la tenista venezolana ha alcanzado los octavos de final del torneo de los Juegos Olímpicos de Tokio tras haber vencido a la china, Qiang Wang, en dos sets por 6-3, 6-0 en tan solo una hora.

"La verdad que estoy muy contenta con este partido. He jugado bien, en todo momento agresiva y acertada y contra una jugadora ante la que ya había tenido dos derrotas. Esta vez he salido a morder", ha revelado después del partido.

"Cada victoria te da ese plus de energía y de confianza. Quedan todavía muchos partidos, pero hoy es un día para estar contenta", ha añadido.

El paso de Muguruza por las Olimpiadas de Tokio está siendo impecable y no está dejando indiferente a nadie pero, ¿cómo es la venezolana fuera de la pista?

Su familia

Garbiñe Muguruza nació el 8 de octubre de 1993 en Caracas, Venezuela, por lo que tiene 26 años. Su padre, José Antonio Muguruza, es vasco de Azcoitia, Guipúzcoa y su madre se llama Scarlett Blanco y es de Venezuela.

Ella nació en Caracas porque su padre emigró a Venezuela en 1978 y allí conoció a su mujer. Cuando Garbiñe era pequeña se mudaron a Guatire, Miranda, y allí ella y sus hermanos, Igor y Asier empezaron a jugar al tenis.

Aunque los padres de Muguruza eran unos apasionados del tenis y querían que sus tres hijos se dedicaran a ello, finalmente solo Garbiñe se ha dedicado profesionalmente.

En sus redes sociales hemos visto que le gusta pasar mucho tiempo con su familia, jugando al tenis o cocinando.

Cuándo vino a España

A los seis años se trasladó a Barcelona y ahí comenzó a formarse como tenista profesional en la Bruguera Tennis Academy, del tenista Sergi Bruguera.

"A mis padres les encantaba el tenis, mi hermano progresaba mucho y vieron que en España es un deporte más popular que en Venezuela. En la academia fui ganando y progresando. Mis hermanos dejaron el tenis y me convertí en la última esperanza familiar", dijo en el programa de Bertín Osborne.

La cocina y el baile: sus aficiones fuera del tenis

Garbiñe siempre luce una sonrisa en la cara, en su Instagram hemos podido observarlo. Lo que también hemos comprobado en sus redes sociales es que tan pronto está gastando bromas como cocinando recetas deliciosas, también le gusta bailar y viajar por el mundo.

Aquí la vemos disfrutando de la música mientras se prepara un batido de frutas.

En el siguiente post la tenista disfruta de la ciudad de Ginebra.

También le gusta mimarse en su tiempo libre.

Garbiñe y su amor por la moda

La tenista le apasiona también el mundo de la moda y ha colaborado en varias ocasiones. Una de sus últimas campañas fue para Stella McCartney y Adidas en 2019.

Su amor por la moda también lo hemos podido observar en Instagram, donde, de vez en cuando comparte sus looks.

¿Tiene pareja?

Garbiñe Muguruza y el también tenista, Stanislas Wawrinka, subieron unas fotos juntos que dieron de qué hablar. Puesto a que ninguno de los dos se les conoce una pareja estable, los fans no paran de juntarles.

Ambos compartieron una publicación en Twitter y él relataba: "Hot and humid with Mugu", que quiere decir: "Caliente y húmedo con Muguruza", esta frase dejó a sus fans un poco descolocados, sin embargo, no aún se desconoce si es que están juntos o simplemente lo comentaban de broma.