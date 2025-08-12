Georgina Rodriguez y Cristiano Ronaldo se casan: cuánto cuesta su anillo de compromiso

¡Tenemos boda! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan tras nueve años de relación. La influencer hizo pública la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió una fotografía del anillo y unas palabras hacia su marido.

"Sí quiero. En esta y en todas mis vidas". Estas han sido las palabras que la creadora de contenido ha dedicado al futbolista, con quien tiene dos hijos en común, Alana y Bella Esmeralda. Además, son padres de tres hijos previos de Cristiano: los gemelos Eva y Mateo y Cristiano Jr.

La publicación ha generado una intensa reacción en redes, acumulando actualmente más de 8 millones de 'me gusta' y miles de mensajes de enhorabuena. Muchas celebridades como Vicky Martín Berrocal, Tania Llasera o Paula Echevarría han querido también felicitarla públicamente.

Probablemente, la foto fue tomada en Arabia Saudí, donde reside actualmente la pareja. Por el momento, no han compartido más imágenes sobre la pedida o sobre la fecha del enlace, pero quién sabe si pronto tendremos más noticias en sus redes o quizás incluso nos revelen más información en una nueva temporada de su reality.

El precio del anillo

Según varios expertos, el anillo podría tener un valor de entre 3 y 12 millones de dólares, aunque hay quien señala que podría tener un valor superior de hasta 20 o 25 millones, como recoge la revista Hola!.

La joya cuenta con un diamante central de talla oval de entre 40 y 45 quilates y dos diamantes en los laterales de talla triángulo que podrían subir incluso su valor.

Un romance de película

La forma en la que se conocieron Cristiano y Georgina fue sumamente peculiar, incluso para algunos de película. Todo comenzó en 2016, cuando Georgina aún era una persona anónima y trabajaba en la tienda de Gucci de la calle Serrano de Madrid. Allí, conoció a Cristiano, y a partir de entonces comenzaron a compartir conversaciones y citas juntos.

Fue un año después cuando la pareja hizo oficial su relación sentimental, durando la relación hasta el día de hoy y formando una amplia y bonita familia que muy pronto celebrará la gran boda.