Gloria Gaynor y su historia de amor y tragedia con Linwood Simon

Gloria Gaynor solo se ha casado una vez en su vida. Fue en 1979 con Linwood Simon, su antiguo mánager. El inicio de su relación era idílico, ya que la artista confesó a People que con su marido encontró una sensación de seguridad que nunca había sentido, ya que de pequeña creció con un padre ausente que marcó su vida personal.

Aun así, su romance comenzó a desequilibrarse, a pesar de que vivían "momentos maravillosos". Gloria Gaynor quería tener hijos, mientras Simon no estaba interesado. Aun así, ella se tragaba "todo lo que él decía, hacía lo que él decía y simplemente le dejaba salirse con la suya".

De esta forma, la pareja terminaría divorciándose en 2005.

El motivo de la ruptura

Gloria Gaynor fue quien decidió poner punto y final a su matrimonio tras un cuestionable comportamiento de Linwood Simon. La cantante sufrió una fuerte migraña por segunda vez mientras estaba fuera de casa, y ella asegura que su marido por aquel entonces no quería llevarla al hospital.

En ese momento, Gaynor le dijo a Simon: "Está bien, ya terminé. De verdad, de verdad que no te importo y ya terminé", tal y como ella misma relató en 2023 para People. "Tendría que estar en un estado de coma terrible para no entender eso", añadió. "Mi amiga lo dijo muy bien cuando dijo que era una falta de consideración. No sabes lo doloroso que puede ser hasta que lo experimentas. [El divorcio] fue extremadamente liberador".

Gloria Gaynor: su edad y sus canciones más icónicas | Europa FM

La dificultad de Gloria Gaynor para encontrar pareja

A principios de 2024, Gloria Gaynor concedió una entrevista a Closer US, donde reconoció que no consigue tener pareja por mucho que quiera. "Por supuesto que saldría con alguien. Me encantan los hombres. Crecí con cinco hermanos y prefiero la compañía masculina. Desafortunadamente, los hombres no parecen querer realmente ser amigos. Tengo un par de amigos gay", dijo.

En esa misma conversación, la cantante se sinceró sobre el tratamiento psicológico que llevó a cabo tras su divorcio: "Decidí ir a un terapeuta porque no quería llevar ningún equipaje emocional a otra relación. Fue maravilloso aprender de mi terapeuta, quien desde entonces se ha convertido en amigo. Crecí sin un padre, y hay una organización que ayuda a los padres jóvenes ausentes a entender lo importante que es estar involucrados en la vida de sus hijos, ya sea que vivan con ellos o no", explicó.