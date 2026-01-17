Gracie Abrams se sincera como nunca sobre Paul Mescal: "Le amo, sorpresa"

Gracie Abrams (26) y Paul Mescal (29) llevarían siendo pareja desde 2024, cuando empezaron a dejarse ver juntos por la calle. Sin embargo, ambos han mantenido su relación de manera discreta, aunque sin esconderse.

Ahora, la cantante ha compartido unas palabras sobre el actor por su actuación en Hamnet, la película que adapta la novela homónima de Maggie O'Farrell que se estrena el 23 de enero en cines españoles. Con este mensaje, Gracie Abrams habla abiertamente sobre su amor hacia Paul Mescal: "Le amo, sorpresa", ha escrito en una historia de Instagram junto a una foto del irlandés.

"Paul es único"

En una imagen anterior, la artista ha escrito varias palabras sobre una foto del intérprete con la directora del largometraje, Chloé Zhao. "He encontrado casi imposible encontrar las palabras para describir el peso de esta película y la manera en que ha permanecido en mis huesos desde la primera vez que la vi, pero ahora estamos sentados en la cocina y estoy mirando de nuevo estas fotos y me puse a llorar de inmediato, así que solo voy a decir que Chloe es única. Jessie [Buckley] es única. Paul es único", ha dicho.

Así, Gracie Abrams muestra su entusiasmo ante la película donde Mescal interpreta a William Shakespeare. "Gracias a Dios por lo que crearon. Ve a verla y saldrás mejor", ha añadido sobre Hamnet, recomendando a todos sus seguidores a verla en cines.

Hamnet, que recibió el premio a Mejor película dramática en los Globos de Oro 2026, "narra la historia de Agnes, la esposa de William Shakespeare, en su lucha por superar la pérdida de su único hijo, Hamnet", dice la sinopsis de FilmAffinity. "Una historia humana y desgarradora como telón de fondo para la creación de la obra de Shakespeare, Hamlet".

El pasado mes de septiembre, Rolling Stone preguntó a Paul Mescal por qué habían hecho oficial su relación a través de Instagram. "En realidad, tengo una respuesta, pero todo lo relacionado con eso es muy preciado para mí, y no quiero... Quiero proteger esas cosas fundamentalmente", respondió el actor.