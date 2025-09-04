El grupo de rock Foreigner se ofrece a tocar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce | GETTY

Taylor Swift y Travis Kelce se convirtieron en los protagonistas del amor reste verano, tanto por presentar juntos el 12º disco de la artista como al anunciar que se habían comprometidos.

La pareja convirtió su post en uno con más 'me gusta' de la historia de Instagram, y recibió la enhorabuena de multitud de personalidades destacadas. Y, ahora, el grupo de rock Foreigner ha dado un pasito más tras la celebración del amor de la cantante y el jugador de fútbol americano.

La banda mítica de los 80, gracias al éxito de canciones como I Wanna Know What Love Is y Waiting for a Girl Like You, se ha sumado a la vorágine, y ha propuesto a la pareja celebrar el amor juntos a través de la música.

El grupo integrado actualmente por Mick Jones, Michael Bluestein, Thom Gimbel, Kelly Hansen, Chris Frazier, Jeff Pilson y Luis Maldonado les ha propuesto formalmente a la cantante y deportista ser la banda que toque en su boda, y lo ha hecho a través de una carta en sus redes sociales:

Queridos Taylor Swift y Travis Kelce,

Sabemos lo que es el amor. Llevamos 40 años averiguándolo... Y ahora tenéis que hacerlo vosotros, chicos.

Por favor, aceptad esto como una propuesta formal de ser vuestra banda en la boda.

Nuestros mejores deseos,

Foreigner

La banda británico-estadounidense quiere llenar de rock romántico la esperada ceremonia de casamiento de una de las parejas más mediáticas del mundo de los famosos. ¿Querrán Taylor Swift y Travis Kelce tener la música de Foreigner el día más importante de sus vidas?