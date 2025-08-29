El guiño de Sabrina Carpenter contra las críticas en el videoclip de 'Tears', su nuevo single

Sabrina Carpenter ha configurado su estética alrededor de la sensualidad y el erotismo, tal y como demuestra la portada de su nuevo álbum: Man's Best Friend. Esta decisión le ha valido numerosas críticas en redes sociales, donde los usuarios acusan a la artista estadounidense de satisfacer el deseo sexual masculino en vez de buscar su propia liberación.

A pesar de estos comentarios, Carpenter sigue llevando el sexo por bandera. El videoclip de Tears, el segundo single del disco, está lleno de escenas de bailes sensuales, aunque la secuencia que más ha llamado la atención de los fans ha sido la última. Al final del vídeo, la cantante se encuentra a su novio con vida, algo de lo que ella no parece alegrarse demasiado. "Alguien tiene que morir en cada vídeo", dice mientras se acerca el chico, interpretado por el actor Joe Apollonio.

Quienes suelen morir en sus videoclips son hombres, y en este caso Sabrina soluciona el problema matando al personaje con un lanzamiento de tacón en el pecho. Con una cara de pena poco creíble, la cantante se levanta y pronuncia una frase un tanto curiosa: "Era un chico bueno, pero hay que darle a la gente lo que quiere". Esta frase hace referencia al hecho de que las muertes son una costumbre en sus videoclips muy apreciada por los fans, como ya demostraron los vídeos de Manchild o Taste.

"Hay que darle a la gente lo que quiere"

Sin embargo, esas palabras también parecen ser un guiño a unas declaraciones que la propia artista dio para Rolling Stone en respuesta a quienes la critican por sexualizarse. "Siempre me resulta muy gracioso cuando la gente se queja. Dicen cosas como: 'Lo único que hace es cantar sobre esto'. Pero esas son las canciones que ustedes han hecho populares. [...] Encuentro ironía y humor en todo eso porque parece ser un tema recurrente", comentó.

Así, la frase del videoclip de Tears tiene dos significados: las tradicionales muertes en sus vídeos y una posible respuesta a las críticas por sus canciones sexuales. Carpenter podría referirse a que sigue hablando de sexo en su música porque eso es lo que la gente quiere, al ser esas sus composiciones más escuchadas. Y mientras la gente siga consumiéndolas, seguirá haciendo lo mismo, a pesar de que también reciba críticas por ello.