Gwyneth Paltrow, acusada de atropello y fuga por un esquiador que terminó con lesión cerebral y costillas rotas

La actriz Gwyneth Paltrow se enfrenta estos días al juicio por un incidente ocurrido en el año 2016 en la estación de esquí Deer Valley en Park City, la ciudad de Utah.

Terry Sanderson, un médico jubilado de 76 años, acusa a la empresaria de 50 años de "atropello y fuga" tras colisionar contra él mientras esquiaba por una pendiente de nivel principiante junto a un instructor de esquí.

Según la versión del demandante, Paltrow "esquió fuera de control, derribándolo con fuerza, dejándolo inconsciente y causándole una lesión cerebral, cuatro costillas rotas y otras lesiones graves", reza la demanda, en la que el hombre reitera que fue golpeado por la actriz.

Alega que incluso trató de evitar el choque. "Le hice señales a la actriz para reducir la velocidad, luego escuché un grito histérico justo antes de ser golpeado. Fue instantáneo. Me golpearon en la espalda. Se sentía como si me hubiera empujado", dice Sanderson en su testimonio. También asegura que el instructor de esquí que iba con Paltrow no hizo nada para socorrerle.

El médico, que ya presentó la demanda en 2019, le pide a la actriz una indemnización de 300.000 dólares por los daños causados.

Gwyneth Paltrow en el juicio por su incidente en la pista de esquí // Getty

La defensa de Gwyneth Paltrow y su versión de lo ocurrido: "Ella no lo derribó"

La versión que mantiene la actriz en su defensa es radicalmente distinta. Asegura que el golpe vino por parte de Sanderson, que colisionó con ella en la pista.

"Estaba disfrutando esquiando con su familia de vacaciones en Utah, cuando el demandante, que estaba cuesta arriba de la Sra. Paltrow, se estrelló contra su espalda. Ella recibió un golpe de cuerpo completo. Se enfadó con el demandante, y así lo dijo. El se disculpó. Estaba conmocionada y molesta, y dejó de esquiar ese día a pesar de que todavía era por la mañana", alegan los abogados de la empresaria de Goop en su defensa.

Reiteran que fue Sanderson el causante del impacto. "Él la derribó. No fue noqueado. Inmediatamente después de la colisión, se puso de pie y se dirigió a la Sra. Paltrow. Ella expresó su enojo porque él chocó con ella y él se disculpó. Ella no causó la colisión", mantienen.

El juicio concluirá, previsiblemente, el próximo 30 de marzo, cuando el jurado popular deberá dictar el veredito sobre la supuesta culpabilidad de Paltrow.