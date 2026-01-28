Harry Styles rompe un nuevo record: el artista que más noches ha tocado en el Wembley Stadium en un solo tour
El británico actuará en el mes de junio en el Estadio Wembley como parte de su gira Together, Together, con la cual actuará tan solo en siete ciudades como Ámsterdam o São Paulo. Su paso por Londres le otorgará un nuevo récord con el que sobrepasa a otros grandes artistas que lo poseyeron.
Harry Styles donará 1 libra por cada entrada de su gira para apoyar a las salas pequeñas
Harry Styles formará parte de la gala de los Premios Grammy 2026
La esperada gira de Harry Styles comenzará en apenas cuatro meses en la ciudad de Ámsterdam, pasando por un total de siete ciudades en las que dará una residencia de conciertos.
Por desgracia, Together, Togetherno tiene paradas programadas en España, por lo que muchos fans tendrán que conformarse con visitar las dos ciudades vecinas: Ámsterdam y Londres.
Y es que en esta última ciudad Harry Styles acaba de anunciar dos nuevas fechas para su gira, haciéndose así como el récord al artista en solitario que más noches ha tocado en el Wembley Stadium en un solo tour.
El podio se lo acaba de arrebatar a un grupo internacional de gran renombre, pero también hay otros grandes nombres que le siguen en la lista.
A continuación, te contamos quienes son los artistas que más conciertos han dado en el Wembley Stadium en un tour.
Clasificación actual
- 1. Harry Styles – Together, Together Tour, 2026 (12 conciertos)
- 2. Coldplay – Music of the Spheres Tour, 2025 (10 conciertos)
- 3. Taylor Swift – The Eras Tour, 2024 (8 conciertos)
- 4. Take That – Progress Tour, 2011 (8 conciertos)
- 5. Michael Jackson – Bad World Tour, 1988 (7 conciertos)
Nuevas fechas para Londres
- 27 de junio - Londres, Wembley Stadium
- 29 de junio - Londres, Wembley Stadium
Las entradas pueden obtenerse ya en preventa en Ticketmaster o en la venta general del 30 de enero a las 15:00 (para estas dos fechas).
Para más información sobre toda la gira, en Europa FM te contamos toda la información sobre Together, Together.