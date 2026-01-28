Harry Styles rompe un nuevo record: el artista que más noches ha tocado en el Wembley Stadium en un solo tour

La esperada gira de Harry Styles comenzará en apenas cuatro meses en la ciudad de Ámsterdam, pasando por un total de siete ciudades en las que dará una residencia de conciertos.

Por desgracia, Together, Togetherno tiene paradas programadas en España, por lo que muchos fans tendrán que conformarse con visitar las dos ciudades vecinas: Ámsterdam y Londres.

Y es que en esta última ciudad Harry Styles acaba de anunciar dos nuevas fechas para su gira, haciéndose así como el récord al artista en solitario que más noches ha tocado en el Wembley Stadium en un solo tour.

El podio se lo acaba de arrebatar a un grupo internacional de gran renombre, pero también hay otros grandes nombres que le siguen en la lista.

A continuación, te contamos quienes son los artistas que más conciertos han dado en el Wembley Stadium en un tour.

Clasificación actual

1. Harry Styles – Together, Together Tour, 2026 (12 conciertos)

– Together, Together Tour, 2026 (12 conciertos) 2. Coldplay – Music of the Spheres Tour, 2025 (10 conciertos)

– Music of the Spheres Tour, 2025 (10 conciertos) 3. Taylor Swift – The Eras Tour, 2024 (8 conciertos)

– The Eras Tour, 2024 (8 conciertos) 4. Take That – Progress Tour, 2011 (8 conciertos)

– Progress Tour, 2011 (8 conciertos) 5. Michael Jackson – Bad World Tour, 1988 (7 conciertos)

Nuevas fechas para Londres

27 de junio - Londres, Wembley Stadium

29 de junio - Londres, Wembley Stadium

Las entradas pueden obtenerse ya en preventa en Ticketmaster o en la venta general del 30 de enero a las 15:00 (para estas dos fechas).

Para más información sobre toda la gira, en Europa FM te contamos toda la información sobre Together, Together.