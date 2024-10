El hermano de Bisbal irá a juicio por una presunta negligencia médica: "Me ha dejado parapléjico"

El 2023 fue un año complejo para José María, el hermano mayor de David Bisbal que trabajó como su mánager en el pasado. Durante el mes de abril del año pasado, Josemari estuvo desaparecido durante unas horas. La Guardia Civil lo encontró con vida en Roquetas de Mar (Almería), y el cantante quiso mandar un mensaje de agradecimiento a todas las personas que ayudaron en su búsqueda, alegando que su hermano estaba "hospitalizado pero estable".

Cinco meses después de aquello, José María Bisbal concedió una entrevista a Informalia, donde aseguró haber sufrido una lesión medular que le dejó en silla de ruedas tras estar ingresado cinco meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. "Voy en silla de ruedas, me han enseñado a vivir con ella, porque no se trata solo de la rehabilitación diaria de tu lesión, sino que te enseñan a vestirte solo, a pasar de la silla a la cama y viceversa, a subir y bajar de camillas, subir y bajar del coche", contó.

Durante esos meses, Josemari sufrió una "depresión severa" hasta que consiguió erigirse como una persona autosuficiente. "Se puede vivir así. De hecho, estoy viviendo así y soy completamente autosuficiente. No necesito ayuda de nadie", añadió.

"Tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico"

Ahora, en octubre de 2024, el hermano de Bisbal ha concedido una nueva entrevista a Hola donde asegura que irá a juicio por una presunta negligencia médica: "Este próximo año 2025, tendré un juicio motivado por la negligencia médica que me ha dejado parapléjico, he perdido mis piernas, ya no funcionan… Eso fue en abril de 2023", informa. Y matiza: "Pero yo no pienso en eso ni me acuerdo para nada, he sabido dejar de mirar hacia atrás para mirar solo hacia delante".

Desde aquellos meses en el hospital que le llevaron a permanecer en silla de ruedas, Josemari ha reconducido su vida. Desde hace un año practica parabádminton, y recientemente se ha unido al equipo de la Asociación de Lesionados Medulares y Personas con Gran Discapacidad Física de Almería (ASPAYM) para ayudar a personas en su situación.

"Queremos ayudarles en todo lo que podamos y en lo que esté en nuestras manos, como podría ser orientarles en la rehabilitación, en la adaptación de la vivienda y los vehículos y en la ley de dependencia, entre otras cosas. Puedo ayudar también con mi propia experiencia y orientarles en la práctica del deporte, buscando uno que les vaya bien o aquel que se adapte mejor a su lesión", cuenta a la revista.