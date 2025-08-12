"Hey Siri reproduce 'This is me'": las palabras de Demi Lovato tras su reencuentro con los Jonas Brothers en concierto

Este 10 de agosto marcó un antes y un después para la generación que creció con Disney Channel. Demi Lovato fue la invitada al primer concierto de la gira Jonas20: Greetings from your Hometown Tour de los Jonas Brothers, en Nueva Jersey.

Joe Jonas y la artistas se pusieron de nuevo en la piel de Shake y Mitchie para entonar dos himnos de Camp rock, la saga juvenil de películas musicales. Así, el dúo cantó 15 años después del estreno de la segunda entrega los temas This is me y Wouldn't Change a Thing.

Esta actuación no tardó en hacerse viral en redes sociales, donde muy muy bien recibida por los fans más nostálgicos. Y parece ser que Demi Lovato también sintió este encuentro como algo muy especial.

Independientemente de los posibles roces entre los artistas, la intérprete de Échame la culpa compartió dese su cuenta de Instagram un carrusel de imágenes de la mítica actuación, abrazando a Joe, cantando con el público de fondo, ensayando antes del show y comparando este momento con el de hace 15 años, cuando se subían al escenario para cantar canciones de Camp Rock.

"Hey Siri, reproduce This is me de Mitchie Torres", acompaña Lovato las emotivas imágenes.