El hijo de John Lennon Y Yoko Ono reflexiona sobre The Beatles: "Hago lo posible para que la generación más joven no los olvide"

Sean Ono Lennon se ha empezado a preocupar por el hecho de que l a obra cultural de sus padres, Jonh Lennon y Yoko Ono, caiga en el olvido con el tiempo, dada la velocidad de creación artística actual, Por ello, su labor actualmente es que eso no ocurra.

The Beatles es uno de los grupos más emblemáticos de la historia, y parece que transcienden al paso del tiempo. Sin embargo, precisamente que la banda caiga en el olvido es una de las preocupaciones de Sean Ono Lennon, el hijo de John Lennon y Yoko Ono.

El hijo de los artistas se pregunta si es posible que las próximas generaciones olviden a la banda detrás de éxitos como Help, Let it be y Yellow Submarine, y reflexiona sobre ello en una reciente entrevista con Sunday Morning, de CBS.

Sean siente que hasta hace poco era muy inviable que la gente olvidara a The Beatles, pero ahora siente que puede ocurrir por el cambio frenético en la cultura y la memoria colectiva.

Por ello, a sus 50 se ha propuesto mantener mejor que nunca el legado de sus progenitores: "Mis padres me dieron tanto que creo que es lo menos que puedo hacer para tratar de apoyar su legado en mi vida".

Lo más importante para él es mantener imperecedera la obra de Yoko Ono y John Lennon: "Solo estoy haciendo todo lo posible para asegurarme de que la generación más joven no se olvide de The Beatles y de John y Yoko. Así es como lo veo".

Mantener vivo el legado cultural

Sean Ono Lennon siente que la labor de apostar por la inmortalidad de la obra de sus padres es un trabajo arduo y que requiere de mucha presión, sobre todo porque su madre "estableció un estándar muy alto" cuando se encargaba de gestionar la música de su padre.

"Ella siempre ha sido muy singular. Y creo que mi padre lo era menos. Tenía a Paul [McCartney] para escribir, y esperaba que mi madre fuera una especie de compañera de escritura. Me parece muy gracioso que probablemente solo haya una persona en el mundo que rechazaría a John Lennon como compañero de escritura, y esa es mi madre", reflexiona Sean sobre el dúo que formaban sus padres.

Actualmente Yoko Ono vive tranquila, alejada del mundo artístico, y su hijo aclara cómo se encuentra: "Está bien. Tiene 92 años, así que ha bajado mucho el ritmo y está jubilada. Por eso estoy intentando hacer el trabajo que ella hacía".