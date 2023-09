Los hijos (conocidos) de Julio Iglesias: de Julio José y Chábeli a las gemelas Victoria y Cristina

Julio Iglesias cantaba en su tema Soy un truhán, soy un señor 'Me gustan las mujeres, me gusta el vino / Y si tengo que olvidarlas, bebo y olvido / Mujeres en mi vida hubo que me quisieron / Pero he de confesar que otras también me hirieron' y esta podría ser una de las descripciones que mejor hizo sobre él mismo.

El artista madrileño de 79 años fue considerado durante mucho tiempo un galán ibérico y sus conquistas románticas eran conocidas de sobra en la sociedad española. Por sus brazos pasaron muchas mujeres, pero solamente se casó con dos de ellas: Isabel Preysler (1971-1978) y Miranda Rijnsburger (2010-actualidad).

Con la socialité filipina tuvo a sus tres primeros hijos y posteriormente se enamoró de la exmodelo holandesa y trajeron al mundo a cinco nuevos descendientes. Repasamos el legado de Julio Iglesias.

Chábeli Iglesias

La primogénita de su relación con Isabel Preysler fue Chábeli Iglesias (52 años). En los 80, se mudó junto a su familia a Miami y allí residen desde entonces. Decidió alejarse de los focos para llevar una vida tranquila, aunque ha sido presentadora en varios programas de televisión como Al sol con o El show de Chábeli.

Tras una relación fallida con Ricardo Bofill Maggiora, se casó en 2001 con el empresario Christian Fernando Altaba. La pareja son padres de dos niños: Alejandro (2002) y Sofía (2012).

Julio José Iglesias

Julio José Iglesias Jr. llegó al mundo en 1973. Al igual que su padre, se interesó desde muy joven por la música y ha sido el camino que ha querido seguir en la vida. Su discografía está compuesta por cuatros álbumes: Bajo mis ojos (1999), Tercera dimensión (2003), Por la mitad (2008) y A Piece Of My Love (2012).

En 2012 se casó con la modelo belga Charisse Verhaert y se divorciaron ocho años después. Presentó a su nueva novia -la modelo italiana Vivi Di Domenico- en 2022 y en 2023 rompieron.

Enrique Iglesias

Enrique Iglesias también se dedica profesionalmente a la música y podemos decir que ha sido el más exitoso de todos. Cuenta con 11 discos de estudio y acumula más de 70 millones de producciones musicales, entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español.

Un Grammy, cinco Grammy latinos, cinco Billboard, tres MTV EMAs... estos son algunos de los muchos premios que el cantante de 48 años tiene bajo el brazo.

En 2001 se casó con la extenista Anna Kournikova y tienen tres hijos: Mary, Lucy y Nicholas.

Miguel Alejandro Iglesias

El primer hijo que Julio Iglesias tuvo con Miranda Rijnsburger es Miguel Alejandro, un joven de 25 años que reside en Miami. A diferencia de sus hermanos mayores, no quería ser una persona pública y prefería dedicarse a los negocios. Trabaja en una importantísima inmobiliaria de lujo.

Mantiene una relación con la influencer Julie Stella.

Rodrigo Iglesias

Rodrigo Iglesias (23 años) -al igual que todos sus hermanos maternos- viven en Miami, aunque es el Iglesias que más visita el domicilio que la familia tiene en Málaga. Sus referentes son Julio José y Enrique y sus aspiraciones son llegar a ser un artista, por lo que su compañera de vida es una guitarra eléctrica que le acompaña a todas partes.

Más allá de la música, practica mucho deporte como el motocross o el kitesurf.

Las gemelas Victoria y Cristina Iglesias

Siguiendo los pasos de su madre, las gemelas Victoria y Cristina (22 años) están muy interesadas en la moda y los desfiles. En 2017, parecía que iban a ser influencers porque ambas se abrieron cuentas de Instagram donde presumían de sus planes como montar a caballo, ir de viaje o las tiendas. Las dos llegaron a superar los 150.000 seguidores.

Sin esperarlo, las gemelas dejaron de publicar nada en redes y ya hace dos años que no comparten ningún post.

Poco se sabe de su vida privada. El rumor más extendido sobre Cristina es que mantuvo una relación con Sebastián Yatra y es ella la inspiración detrás de su canción Cristina. Se conocieron en el Festival Starlite en 2018 cuando ella tenía 17 años.

Según se dice, uno de los problemas por los que no llegaron a salir era que ella vivía en EEUU y él estaba en España. ¿Es real o un simple rumor? No lo sabemos.

Guillermo Iglesias

Y llegamos al descendiente más joven -conocido- del intérprete de Con la misma piedra. Guillermo Iglesias (16 años) es un aficionado a la batería, el piano y otros instrumentos. Podemos decir que el benjamín de la familia también querrá dedicarse a la música.

Javier Santos, el supuesto hijo de Julio Iglesias

La vida de Julio está llena de mujeres que le han denunciado de ser las madres de sus hijos y uno de los casos más mediáticos es el de Javier Santos. María Edite afirma que mantuvo relaciones sexuales con el cantante en 1975 y fruto de ello nació el varón.

En 1991, emprendió una batalla legal contra su supuesto padre para que lo reconociera como su descendiente. Javier encontró en la basura del cantante una prueba de ADN y se confirmaba que compartían genes, pero el juez la desestimó al haberla conseguido de una forma no lícita.

Javier Santos

Acudió al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, aunque rechazaron su caso.

A mediados de 2023, escribió una carta abierta en la que pedía a Julio Iglesias que se reuniera con él: "No quiero dinero, lo único que busco es un encuentro contigo, poder hablar y un gesto propio de la relación genética. Sería inmensamente feliz si mi padre me oyera".

El caso está cerrado y legalmente no es hijo del cantante.