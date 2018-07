El hip hop es el género más escuchado

Asimismo, la nueva iniciativa, que ha sido lanzada este lunes 13 de julio, ha revelado que los artistas locales son muy populares en las zonas en las que residen, sea cual sea el género musical, según ha informado la compañía.

Por ejemplo, en Barcelona se escucha Manel, en Sevilla es popular Juanito Makandé, en Madrid gusta el primer trabajo en solitario de Robe, en Valencia disfrutan con el indie de Izal, en Zaragoza prefieren a Antonio Orozco.

A nivel internacional, en Nueva York suenan The Chainsmokers y en Río de Janeiro Mc Nego do Borel, mientras que en Londres es popular Jamie xx, en Berlín prefieren escuchar a MIA y en Sydney revisan a Golden Features.



En total, el mapa cuenta con cerca de 1.000 'playlists' que reflejan las preferencias musicales de cada área y está basado en la música distintiva, es decir, en las canciones que se escuchan con frecuencia en determinadas ciudades pero que no se escuchan de manera frecuente en otras.

El mapa se actualiza de manera automática cada dos semanas, de modo que suponen un análisis de cerca de 20 mil millones de canciones escuchadas por los usuarios de Spotify.

