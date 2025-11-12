La historia de Los Javis: qué se sabe de su separación y cuántos años llevaban

En 2013, Los Javis estrenaron como directores la obra de teatro La llamada, que cuatro años después llegó a la gran pantalla por el impacto en el colectivo LGTB. En 2016, vio la luz la primera temporada de Paquita Salas, su serie convertida en numerosas referencias humorísticas de la cultura pop y del mundo del espectáculo español. Desde entonces, Javier Ambrossi (41) y Javier Calvo (34) han trabajado en numerosos proyectos cinematográficos —Veneno (2020), La Mesías (2023)—, y siempre como pareja sentimental... hasta ahora.

Una historia de amor entre 2012 y 2025

Después de iniciar su romance en 2012, Los Javis han puesto fin a su relación. Así lo han confirmado fuentes cercanas a El País y HOLA, aunque ni Ambrossi ni Calvo se han pronunciado al respecto. Por lo tanto, se desconocen los motivos exactos de su separación, aunque todo parece indicar que siguen manteniendo buena sintonía. De hecho, ambos seguirán trabajando juntos.

"Hay muy buen rollo y la magia que tienen para dirigir sigue siendo la misma", han dicho fuentes no oficiales a HOLA. Además, han añadido que la ruptura tuvo lugar hace unos meses y que siguen siendo amigos, aunque han pasado página en cuanto a su historia de amor. De hecho, ambos mantienen el chalet que compraron a las afueras de Madrid hace casi dos años, aunque ahora Ambrossi reside en un piso en el centro.

Según las fuentes de El País, Los Javis "están trabajando juntos mejor que nunca". De hecho, en la actualidad se encuentran en la etapa final del rodaje de su nueva películaLa bola negra, el "proyecto más bonito de su vida" que cuenta con un reparto estelar: Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Lola Dueñas, Penélope Cruz y más. Aunque durante los últimos años Los Javis se han dejado ver casi siempre en pareja, ahora será habitual verles por separado.

Los Javis en una foto de archivo | EUROPA PRESS

Cómo se conocieron y la pedida de matrimonio

La pareja se conoció en 2010, cuando Calvo tenía 18 años y Ambrossi 25. En aquel tiempo, Calvo estaba inmerso enFísica o química y fue a través de Facebook donde Ambrossi le escribió por primera vez. "Le mandé un mensaje, ya nos habíamos visto alguna vez porque ambos éramos actores. Él era conocido por Física o Química y yo me metí y le escribí 'me gusta mucho tu trabajo y tal'. Bueno, estaba ligando, básicamente", contó el cineasta en El País.

Su amor surgió cuando se dieron su segundo beso en la Gran Vía de Madrid, según contó Calvo en Instagram. En septiembre de 2017, Ambrossi le pidió matrimonio a Calvo durante la premiere de La llamada en el cine Capitol de Madrid. "La película habla sobre el amor transformador que siento por Javi, el amor de mi vida. Yo creo que es el momento, no lo iba a hacer, pero ¿te quieres casar conmigo?", dijo, a lo que Calvo respondió con un "sí". Sin embargo, su boda nunca llegó a producirse, según señalan en Lecturas.