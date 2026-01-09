La historia de María José Campanario y Jesulín de Ubrique: cuánto llevan y sus tres hijos

María José Campanario (46) y Jesulín de Ubrique (51) llevan 25 años juntos. Durante este cuarto de siglo, la odontóloga y el torero han tenido tres hijos y una historia de amor marcada por la exposición pública.

Este 2026, la televisión cierra un ciclo entre el matrimonio con la participación de Campanario en la sexta edición de El Desafío, programa de Antena 3. En su segunda temporada, el andaluz quedó cuarto tras recibir la ayuda de su mujer para sacar adelante las pruebas. Ahora es ella quien debe demostrar sus habilidades ante la audiencia.

A pesar de estar diagnosticada de fibromialgia, María José Campanario se enfrenta a retos de gran dificultad para ponerse a prueba a sí misma. "Ha tenido una fortaleza increíble porque su situación de salud no es igual que la de los demás, y ha estado ahí currando como una jabata y ensayando a muerte", dijo Eduardo Navarrete para Lecturas.

Cómo se conocieron

Tras su relación con Belén Esteban, con la que comparte una hija —Andrea, de 26 años—, Jesulín de Ubrique tardó poco en rehacer su vida. En enero de 2001 conoció a María José Campanario. Fue el 24 de enero cuando él estaba convaleciente por un grave accidente de tráfico.

El torero Jesulín de Ubrique y su mujer María José Campanario | GTRESONLINE

"La conocí en un restaurante junto a una amiga y las invité a que vinieran al campo. En un momento que la vi distraída, le dije: 'De esta cara nunca te vas a olvidar'. Nada más conocerla, el primer día…", contó en El show de Bertín. Hizo falta poco tiempo para que la feliz pareja se comprometiese. "No le pedí la mano nunca, fue más un vámonos que nos vamos", aseguró entre carcajadas. Así, tras un año de noviazgo, la pareja se casó en 2002.

Los hijos de María José Campanario y Jesulín de Ubrique

El 18 de abril de 2003, el torero y la castellonense dieron la bienvenida a su primera hija en común, Julia (de 22 años), y el 6 de marzo de 2007 vino al mundo Jesús Alejandro (de 18 años), su segundo hijo.

En 2022, el consolidado matrimonio le dio la bienvenida a su tercer hijo, el cuarto para el torero: Hugo (de 3 años). El más pequeño nació a mediados del mes de julio, dos semanas antes de celebrar su vigésimo aniversario de boda.

La salud de Campanario

María José Campanario ha tenido que pasar varias veces por el hospital a causa de la fibromialgia, enfermedad que le diagnosticaron en 2007 y que le ha llevado a tener que ser ingresada en varias ocasiones.

En abril de 2017 pasó quince días hospitalizada, lo que obligó a la pareja a cancelar la 'reboda' que tenían preparada para celebrar su 15º aniversario. A pesar de las recaídas que padece, la de Castellón siempre asiste a los hospitales acompañada de su marido, quien se ha convertido en su principal apoyo desde que le diagnosticaron esta enfermedad que provoca fatiga y dolores en todo el cuerpo.

En diciembre de 2025, Eduardo Navarrete desveló que Campanario tenía que enfrentarse a una nueva operación. "Es que ella ha estado mala, que le han tenido que operar un hombro y ahora le tienen que operar del otro", explicó el concursante de El Desafío para Lecturas.