La historia de Rosalía y Jeremy Allen White, el actor de la serie 'The Bear'

La historia llegó a los medios a finales de octubre de 2023. La cantante española Rosalía y el actor neoyorquino Jeremy Allen White se dejaban ver por primera vez paseando por las calles de Los Angeles.

Tres meses después de confirmarse el final de la relación de Rosalía y Rauw Alejandro, la imagen dio pie a muchas especulaciones aunque lo cierto es que aquellos primeros movimientos eran simplemente movimientos de amigos. ¡Ni rastro de gestos cariñosos!

Las amistades son el germen de muchas relaciones y, tras varias citas, el 30 de noviembre fuentes cercanas a la cantante y al actor confirmaron la noticia en el medio especializado US Wekkly.

“Empezaron como amigos, pero las cosas se han vuelto más románticas”, señaló un conocido de la pareja.

Otra fuente cercana al actor y a la cantante dio más datos en esta publicación y apuntócuál es la conexión entre ambos. "Hablan de música, arte y cultura", aseguró señalando que a Jeremy Allen White, de 32 años, le gusta el "estilo y el nivel intelectual" de la cantante, mientras que a Rosalía, de 31 años, le gusta la personalidad "tranquila" del actor.

"Por ahora, simplemente disfrutan de la compañía del otro", apuntó esta misma fuente.

La tercera noticia vino de una tercera persona, que hizo a alusión al final de la relación de Jeremy Allen White y Ashley Moore, quienes habían sido fotografiados besándose a finales de verano.

Las fotos de los arrumacos de Rosalía y Jeremy Allen White se hicieron de rogar, pero finalmente llegaron. A mediados de diciembre fueron fotografiados abrazándose y besándose en Los Angeles.

Y no, no fue un beso de despedida. Porque días antes de despedir 2023, la pareja se dejó ver paseando por Nueva York con looks coordinados y mucha complicidad.

Las últimas fotos de Rosalía y Jeremy dieron pie a conjeturas sobre la posible presencia de la catalana en la ceremonia de entrega de los Globos de Oro 2024, a la que el actor acude en calidad de nominado a Mejor actor de comedia por su papel en The Bear.

Por ahora nada apunta a que sea así,ya que Rosalía están disfrutando de la primera semana de 2024 en Madrid, aunque no ha desconectado del todo. La cantante no ha dudado en reaccionar a las fotos del actor posando en calzoncillos y sin camiseta para la campaña de primavera de Calvin Klein