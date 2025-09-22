El homenaje de Antonio Orozco a Pablo López durante la celebración de su segunda boda: "Es un día muy especial"

Muchas veces el escenario se convierte en un espacio de celebración. Un lugar donde los artistas pueden mostrar su apoyo y cariño sin importar la distancia. En este sentido, Antonio Orozco ha querido rendirle un homenaje a Pablo López durante su último concierto en Granada

A la par que el barcelonés estaba en directo, el malagueño estaba celebrando su boda en el municipio gaditano de Alcalá del Valle. Por ello, Antonio Orozco quiso mostrar todo su afecto al cantante de 'El Patio'. "Le quiero enviar un besito a Pablo López" comenzó diciendo Orozco. En su homenaje al cantante, el público se convirtió en su gran aliado: "En realidad, os voy a pedir un favor. No puedo llamarlo y no puedo decirte mucho más que no sepas(...) Como es un día muy especial para él, ¿Me podríais ayudar a felicitarle?", le dijo el cantante a su público.

Fue durante su paso por el 1001 Músicas-CaixaBank donde mostró su afecto con toda la naturalidad del mundo: "Muchas felicidades" declaró Orozco. Con una pequeña risa, el intérprete de Devuélveme la vida expresó en un tono cordial y desenfado que "mucha suerte les va a hacer falta a estos dos". A partir de ahí, el público siguió la petición de su artista y todos le desearon "mucha suerte a Laura y Pablo".

Posteriormente, el cantante prosiguió con su interpretación de Te Juro Que No Hay Un Segundo Que No Piense En Ti, con un inicio a capela, donde el público le siguió coreando este tema.

Una amistad que se remonta a casi más de una década

La amistad entre Pablo López y Antonio Orozco de hace más de una década cuando coincidieron como jurado en La Voz. Un vínculo donde ambos artistas han mostrado su respeto y admiración también fuera del escenario. "La mayor virtud de Antonio es ser Antonio. Es un personaje y una persona irrepetible. No creo que alguien tenga un ADN parecido al suyo. No sé si las personas buscamos figuras paternalistas, pero en él veo a un amigo, un compañero, un hermano y un padre a la vez" expresaba Antonio en la revista Pronto.

Por su parte, Orozco reconoció que "Pablo es una de las personas más hermosas que he conocido en mi vida" y que "es una persona fantástica, me da igual lo que haga, yo se lo aguanto".

La segunda boda de Pablo López y Laura Rubio

Mientras Antonio Orozco estaba sobre el escenario, Pablo López y Laura Rubio vivieron una jornada que marcó sus vidas con la celebración de su segunda boda. Un acto evento que tuvo lugar en la finca La Casería de Tomillos, en la localidad de Alcalá del Valle (Cádiz) en la más absoluta intimidad.

Entre los detalles de acontecimiento, se sabe que la boda tuvo lugar sin móviles y con numerosos invitados como Lola Índigo, Sebastián Yatra, Raphael, Malú, David Bustamante y David Bisbal, según la revista Semana.

Después de dar el 'sí quiero', Pablo López continuará con sus compromisos sobre el escenario el 4 de octubre hasta la Plaza del Pilar de Zaragoza, donde será el protagonista del Concierto Europa FM de las Fiestas del Pilar.