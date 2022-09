Ibai Llanos revela que sufre una enfermedad que puede provocarle ceguera total

Duros tiempos vienen para Ibai Llanos. Hace varios meses, el streamer reconoció que debido a un problema de salud, sufría ceguera del 90% en el ojo izquierdo, aunque eso no iba a impedir que siguiera con su trabajo.

Ahora, ha dado una nueva mala noticia a sus fans a través de Twitch: este mismo problema se le ha extendido al ojo derecho y cada vez son mayores las posibilidades de quedarse ciego.

Día a día, el vasco ve como sus capacidades se van reduciendo y como es cada vez más difícil jugar a videojuegos: "Cuando juego a un juego que es nuevo, yo voy a ser muy malo". Del mismo modo, ha incidido en que "no es ninguna excusa".

Ibai se mantiene extremadamente optimista con su problema, pero ha dejado claro que no quiere que se burlen de él por ello, ya que es "un problema bastante serio". "Es algo real, no es por hacer la broma. Es algo que es triste, no me mola", añadiendo que "es un problema de verdad a la hora de jugar a videojuegos y también me afecta a la hora de leer".

Los médicos no saben la enfermedad que tiene Ibai Llanos

No se conocen las causas de su ceguera progresiva. Los médicos solamente saben que las células del nervio óptico están gravemente afectadas, por lo que podría ser un problema de nacimiento, aunque también podría ser algo degenerativo que derive en ceguera total.

"Es lo que hay amigos, no se para la vida, no se acaba el mundo, cada persona y familia tienes sus problemas", ha querido zanjar.

A pesar de todo, Ibai sigue mostrando la misma entereza que siempre y lo va a afrontar como él bien sabe.