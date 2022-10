Iker Casillas y Carles Puyol piden disculpas a la comunidad LGBTIQ+ tras el aluvión de críticas

Durante las últimas horas se ha generado un gran revuelo en Twitter a raíz de un extraño tuit de Iker Casillas: "Espero que me respeten: Soy gay #FelizDomingo".

Algunos usuarios se tomaron este comentario como una broma, como el futbolista Carles Puyol, que le respondió con un "Es el momento de contar lo nuestro, Iker", junto a unos emojis de un corazón y un beso.

Sin embargo, otros usuarios se tomaron tanto el comentario de Iker como la respuesta de Puyol como una burla y una ofensa a la comunidad LGBTIQ+.

Poco después del primer tuit, Casillas se apresuró en asegurar que le habían hackeado la cuenta de Twitter: "Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏".

Por su parte, Carles Puyol no ha sufrido ningún robo de cuenta, por lo que ha tenido que enfrentarse a las críticas y pedir otra disculpa: "Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+".

Bob Pop, Brays Efe, Soy una pringada o Malbert, entre los que han criticado a los futbolistas

Entre las muchas personas que han manifestado su enfado con este tipo de comentarios —y con la duda de si realmente le han hackeado la cuenta a Casillas o ha sido su excusa para evitar que continuasen las críticas— se encuentran algunas caras conocidas.

El actor Brays Efe ha recordado un lamentable episodio que le ocurría con frecuencia de niño, relacionado con la homofobia y el fútbol: "Cuando era niño y tocaba fútbol en el colegio a mi me ponían de portero para darme balonazos. El fútbol es uno de los espacios más traumáticos para la niñez LGTB, y maricón el “insulto” favorito. Sus gays siguen en el armario para no perder".

Bob Pop, que ha sido una de las personas que ha compartido el tuit y la respuesta, ha dejado claro lo que piensa de ambos futbolistas: "Llegó el momento: Casillas y Puyol van a contar lo suyo. Lo suyo es que son homófobos y gilipollas. Lo suyo no sorprende a nadie".

El creador de contenido Malbert también ha expresado su opinión sobre este tipo de bromas: "Espero que me respeten: soy un cuñado sin gracia haciendo bromas sobre gays para fomentar la homofobia disfrazándolo de humor porque neuronas no tengo".

Esty Quesada, más conocida como Soy una pringada, también se ha pronunciado al respecto.