Ilegales cancela todos sus conciertos y anuncia que Jorge Martínez, líder del grupo, tiene cáncer

La banda de rock asturiana Ilegales ha emitido un comunicado en sus redes sociales para anunciar la cancelación de todos sus conciertos debido a un cáncer que padece Jorge Martínez, el líder del grupo. "Hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo", dice el texto.

Ilegales, una banda de rock asturiana formada en 1982, ha informado a través de sus redes sociales que se ven obligados a cancelar "todos los conciertos previstos" de manera indefinida "debido a problemas de salud que afectan a Jorge Martínez, vocalista, guitarrista y líder de la banda" de 70 años.

"En los últimos días, la situación que nos venía obligando a cancelar los anteriores conciertos se ha complicado más de lo previsto inicialmente, lo que obliga a detener por completo la actividad en directo de la banda para que Jorge pueda someterse a un tratamiento contra un cáncer", dice el comunicado emitido por el grupo musical. "La decisión, tan difícil como inevitable, responde únicamente a la necesidad de que Jorge dedique todas sus energías a recuperarse".

La banda agradece el apoyo recibido por parte de su público, "siempre fiel, que lleva acompañando a la banda durante más de cuatro décadas de carrera". También se acuerdan de "quienes tenían entradas adquiridas o habían hecho planes para disfrutar de los próximos conciertos", a quien les dedica unas "sinceras disculpas".

"Confiamos en que la fortaleza y el carácter indomable de Jorge le permitan superar esta etapa"

"Hoy más que nunca es momento de poner la salud por delante de todo", continúa el texto. "Confiamos en que la fortaleza y el carácter indomable de Jorge le permitan superar esta etapa y esperamos que pronto vuelva a encontrarse con su público sobre los escenarios. Agradecemos de corazón la comprensión, el cariño y el apoyo recibidos en estos momentos tan complicados".

Ilegales tenía 17 conciertos agendados hasta el próximo 27 de diciembre en ciudades de toda España, como A Coruña, Granada, Burgos, Santander, Lugo, Zaragoza o Ponferrada. Jorge Martínez, también conocido como Jorge Ilegal, está recibiendo numerosos mensajes de apoyo por parte de sus seguidores y compañeros de profesión, como Mikel Erentxun o Rulo y la Contrabanda.