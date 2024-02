Ilia Topuria, campeón del mundo de peso pluma: donde nació, su pareja y su hijo

El peleador hispanogeorgiano Ilia Topuria se proclamó este sábado campeón mundial de UFC en la categoría de peso pluma tras arrebatar dicho título al australiano Alexander Volkanovski gracias a un KO en el segundo asalto.

En el combate, celebrado en el pabellón Honda Center de la ciudad de Anaheim (California, EE.UU.), el 'Matador' consiguió llevar a su oponente contra la jaula para contactar un potente derechazo que lo dejó noqueado.

Topuria se convierte así en el primer representante español en alzarse con un cinturón de la que es considerada la franquicia más importante de las artes marciales mixtas (MMA, en inglés) a nivel mundial.

"Me siento español y también me siento georgiano"

Aunque Ilia Topuria nació en Halle (Alemania) y sus padres son georgianos, su historia como luchador arrancó en Alicante. La familia se trasladó a España en 2012 cuando Ilia tenía 15 años. Aquí comenzó a practicar artes marciales mixtas en el gimnasio Climent Club y tres años después, en 2015, inició su carrera profesional. Tiene la doble nacionalidad y le llaman El Matador por la rapidez con la que acaba los combates.

"Mi padre nos llevó a hacer judo por primera vez cuando teníamos cuatro años y fue el que nos metió en este mundo", contó Ilia en La Resistencia al hablar del inicio de su carrera. Así, cuando la familia llegó a Alicante, Ilia y su hermano Aleksander llevaban ya tiempo entrenando —practicaban lucha grecorromana— y fue su madre quien medió para que siguiesen haciéndolo. Aunque en España no existía esa disciplina, en el Climent Club de Alicante continuaron con los deportes de contacto.

"Yo me siento muy español y también me siento georgiano. Es como tener dos hijos. Cuando me preguntan, ¿Georgia o España? No puedes elegir entre dos hijos; a los dos los quieres por igual. Mis padres vienen de Georgia, mi sangre es georgiana, pero yo he madurado en España. Mi profesión la encontré allí, mi pasión; mi familia vive allí, mi hijo vive allí, mi casa está en España, también mis amigos", dijo en una entrevista a ESPN.

Su pareja y su hijo

Ilia Topuria vive a caballo entre Alicante y Florida, donde trabaja su pareja, la empresaria Giorgina Uzcategui Badell.

Es emprendedora de Future & Energy, una empresa comprometida en crear un mejor futuro a través de soluciones sostenibles.

Giorgina y Topuria no tienen hijos, pero el luchador es padre de un niño de una relación anterior, al que está educando en los mismos valores que le enseñaron a él sus padres.

Intenta mantenerlo al margen y, aunque pueda, intenta no darle todas las comodidades.