Iñaki Antón, exguitarrista de Extremoduro, ingresado por una intervención quirúrgica

Iñaki Antón, exguitarrista de Extremoduro, se encuentra en el hospital el mismo día de la muerte de Robe Iniesta, fundador del mismo grupo. Así lo han informado las redes sociales de Rebrote, el último proyecto del músico conocido como Uoho, de 61 años.

"Iñaki Antón 'Uoho' ha sido ingresado hoy en el hospital para una intervención quirúrgica", ha compartido el perfil de Instagram @uoho.oficial. "Si todo va bien, requerirá un tiempo de reposo y convalecencia. Os pedimos paciencia y comprensión en estos momentos. Un abrazo", ha zanjado el comunicado.

La salud de Iñaki Antón

Iñaki Antón ha sido paciente de covid persistente, tal y como explicó en una entrevista reciente con El País. Se trata de una secuela de la pandemia con la que Uoho tuvo que convivir tras contagiarse del virus en diciembre de 2022 y que le obligó a permanecer tumbado en la cama "casi dos años y medio".

"Yo no podía ni hablar. Estás espeso, te trabas. Es una enfermedad que te deja hecho una planta, al menos a mí. Hasta escuchar música me alteraba. Venían amigos de visita, pero no podía atenderlos, porque el estar sentado te cansa. No puedes mantener el cuerpo erguido para comer durante 15 minutos. Te tienes que ir a la cama. Es una movida heavy que solo entiende la gente que la tiene", explicó el músico.