El increíble cambio de Aitana desde que apareció en OT: su trayectoria hasta un documental de Netflix

La conocimos en 2017, con su eterno flequillo y su dulce apariencia. Fue una de las alumnas de la Academia de Operación Triunfo en su novena edición y durante su participación nos regaló varios momentazos, como el deseado beso que se dio con Cepeda al terminar de cantar No puedo vivir sin ti —canción de Los Ronaldos que resucitaron con esa interpretación—.

Por aquel entonces, la catalana tenía 18 años, desde niña tocaba el piano y cantaba, y acababa de presentarse a Selectividad y quería estudiar diseño, pero tomó la decisión de presentarse a un casting que le abrió la primera puerta del éxito.

No ganó el talent show —fue Amaia—, quedó en segunda posición, pero desde que abandonó la academia el huracán Aitana no ha perdido fuerza. Nada más abandonar el programa, arrasó junto Ana Guerra con Lo Malo, la canción con la que las dos compañeras de programa quisieron representar a España en Eurovisión. No lo consiguieron, pero ni falta que hizo porque su canción fue un hit ese verano y sus voces se escucharon por todos los rincones del país.

Aitana tenía talento y una capacidad de seducción innata, y la industria no dejó pasar la oportunidad.

Su primer EP, Trailer —antesala de su primer álbum, Spoiler, que lanzó unos meses más tarde—, lo grabó en Los Ángeles, con todos los medios a su disposición. La apuesta estaba hecha y no defraudó: los sencillos Vas a quedarte y Teléfono —del que también se lanzó un remix a dúo con la artista venezolana Lele Pons— se colocaron en el número uno.

Puede que parte del secreto del éxito fueran precisamente esas primeras estudiadas colaboraciones con otros artistas nacionales las que la terminaron de lanzar al estrellato.

Me quedo con Lola Índigo, Presiento con Morat,Si tú la quieres con David Bisbal o Mon amour con Zzoilo fueron un éxito y terminaron de colocar a la catalana en primera línea del panorama musical.

Aitana y Zzoilo | Instagram @aitanax

Adiós a la 'triunfita', hola a la artista

A medida que conquistaba reproducciones —en 2019 fue uno de los artistas españoles más escuchados—, el interés por el universo que rodeaba a Aitana fue creciendo.

Su relación con el actor de Élite Miguel Bernadeau —hijo de la actriz Ana Duato—, su fichaje como asesora de David Bisbal en La Voz Kids y sus primeras colaboraciones con marcas de moda la convirtieron en una de las artistas más seguidas y perseguidas por la prensa.

El 11 de diciembre de 2020 lanzó su segundo disco, 11 razones, con el que la cantante mostraba una evolución vocal y musical, con temas que se alejaban del pop y sonaban más a pop rock y pop punk de los 2000. Como indica su título, el disco contiene once canciones, entre ellas cinco colaboraciones con Pole y Álvaro Díaz, Cali y El Dandee, Beret, Natalia Lacunza y Sebastián Yatra.

Varios de los sencillos debutaron en los primeros puestos de la listas y en 2022 Aitana, con solo 23 años, se convirtió en la artista española con más números uno en Spotify España.

Con este disco, Aitana inició la gira 11 Razones Tour, que comenzó el 1 de julio de 2021 en Barcelona, y que tuvo que alargar con un segundo ciclo de conciertos 11 Razones + Tour. En total, hizo más de 30 shows, con los que recorrió España y cruzó el Atlántico para dar dos conciertos en México, dos en Argentina, uno en Chile y uno en Uruguay. Dio por finalizado el tour en Madrid, el 20 de diciembre de 2022 con un Wizink Center a rebosar del que había vendido todas las entradas en una hora.

En ese momento, ese 20 de diciembre de 2022, Aitana vivía uno de los momentos más importantes de su carrera, pero también uno de los más dedicados personalmente.

Solo unos días después del estreno La última, con la que debutó como actriz junto a su pareja, se hizo público que la cantante y el actor habían roto, incluso antes de iniciar la promoción de la serie de Netflix durante la que actuaron como si nada estuviese pasando entre ellos.

Miguel Bernardeau y Aitana, emocionados tras terminar el rodaje de 'La última', la serie que protagonizan para Disney+ | Disney+

La ruptura fue analizada y comentada, y los rumores sobre una historia de amor con Sebastián Yatra, con quien mostraba mucha complicidad en La Voz Kids —donde ambos ejercían de coaches— como la causa, la pusieron en el disparadero de la prensa y las redes sociales. Nunca confirmaron de forma oficial su relación, pero tampoco la escondieron y se convirtieron en una de las parejas más mediáticas de la música.

La Aitana más provocativa

La nueva etapa personal en la vida de Aitana junto al cantante colobiano coincidió con la inauguración de una nueva ‘era’ profesional. La artista estaba preparando su nuevo disco, Alpha —del que ya había adelantado el single Formentera con Nicki Nicole—, con el que se presentó con una imagen más madura —también estilísticamente, con un rompedor corte de pelo—, y con nuevos sonidos, más electrónicos.

Mientras trabajaba en las nuevas canciones de su álbum, entre España y Los Ángeles, la catalana se dejaba querer por grandes marcas y firmas de lujo, y comenzó a mezclarse en desfiles y fiestas con celebrities internacionales y a ser una de las estrellas más cotizadas del panorama nacional.

Aitana | Gtres

El tercer disco de Aitana se lanzó el 22 de septiembre, aunque semanas antes la cantante ya había puesto a bailar a medio mundo con Las Babys, canción en la que tomó prestada la melodía y la coreografía de la canción de 1993 Saturday Night. Blanca Suárez, Chanel, Vicco o Naiara han sido algunas de sus compañeras de baile para esta canción sobre los escenarios.

Claro que no todas las coreografías de su disco han sido igual de bien recibidas. Cuando el 1 de octubre de 2023 inauguró su Αlpha Tour en Valencia, la sensualidad y provocación de los bailes de la artista fueron duramente criticados por los padres de sus fans más pequeños. Una polémica que finalmente quedó diluida por el éxito de su gira: 35 conciertos —el 27 y 28 de junio de 2025 dará en el Bernabeu los dos conciertos que aplazados que cierran la gira—, ocho de ellos en Latinoamérica —México, Argentina, Chile y Uruguay— y uno en Lisboa.

A finales de 2023, su vida personal volvió a colocarse en el foco cuando Sebastián Yatra confirmó a una televisión mexicana que Aitana y él habían roto, aunque aún quedaba otro capítulo por comenzar en su historia: en abril de 2024 estrenaron su tercera canción juntos, Akureyri y confirmaron que se daban una nueva oportunidad en el amor.

El 3 de agosto durante un concierto en Vigo, la artista confirmó desde el escenario, entre lágrimas, que lo suyo con el cantante de Tacones rojos había terminado: "Hay cosas en la vida, momentos en la vida que los vives tan intensamente y lo quieres tanto, pero a veces termina, a veces eso acaba... Y no pasa nada y te puedes levantar y volver a vivir de otra forma, volver a conocer otra cosa y volver a ser tú de otra manera…".

Una nueva etapa en Miami

"Mi rutina en Miami: entrenar dos horitas cada mañana, comer sano, psicóloga dos veces por semana, estudio día sí y día también (menos los findes, o depende como, también), hacer mucha música… y algún día de disfrute con las visitas que voy teniendo, de los míossssssss. Hemos tenido visita de Milton también. Afortunadamente muy tranquila por Miami. Preparando el año, que va a ser muy loco y con muchas cosas. Ganas también de volver a España, que llevo dos meses encerrada en un estudiooooooooooo”, cuenta Aitana en su última publicación en Instagram.

El 4 de agosto, la cantante dio su último concierto en España y, como ella misma cuenta en ese post de Instagram, puso rumbo a Miami —donde aseguran que se instalará por temporadas en su nueva casa— para ponerse a trabajar intensivamente en el que será “el disco más increíble”, según anunció.

Y mientras la artista está concentrada en la creación y grabación de esas nuevas canciones, sus fans esperan ansiosos saber más sobre el estreno del documental del que la catalana será protagonista y anunció el 23 de septiembre, cuando se cumplía el primer aniversario de la publicación de Alpha.

La serie-documental tendrá seis capítulos, está siendo dirigida por Chloé Wallace —autora de Un cuento perfecto— y se estrenará en Netflix.

La plataforma lo confirmó al día siguiente: "Invitará a los fans de Aitana a conocerla como nunca antes la habían visto, disfrutando de sus mayores éxitos y sorteando complicados baches, en un proceso de crecimiento y madurez personal y profesional mientras sigue afianzándose como una de las mayores estrellas de la música española". Una estrella de solo 25 años a la que parece que aún le queda mucho por brillar en el firmamento pop.