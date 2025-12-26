India Martínez anuncia que se retira un tiempo de la música: "El escenario me da la vida, pero a veces también me la quita"
India Martínez anuncia un parón en su carrera sin fecha de vuelta, pero mantendrá dos compromisos en primavera. "Me despido de los escenarios por un tiempo, no quiero pero lo necesito más que nunca", expresa.
Cada vez son más artistas los que deciden darse un tiempo de la música. Así hizo Ana Mena para tener tiempo de estar en familia y componer tranquilamente, y durante unos meses Lola Índigo también está fuera del foco. Rozalén también parará en 2026. Y ahora es el turno de India Martínez, que ha anunciado una retirada temporal.
La artista ha comunicado su decisión a través de su cuenta de Instagram, donde ha escrito un comunicado dando los motivos de este parón: "Me he pensado mucho este post pero con él me despido de los escenarios por un tiempo, no quiero pero lo necesito más que nunca. Espero que lo entendáis".
"El escenario me da la vida, pero a veces también me la quita. Se me da fatal 'parar' pero esta vez tengo Que hacerlo. Pasar más tiempo en casa, descansar, cuidarme por fuera y por dentro, y también cuidar de los míos. Hacer menos maletas. Y seguir Viviendo para Que en un futuro esas 'vivencias' se conviertan en nuevas canciones, y después en conciertos llenos de luz y emoción", ha detallado la artista, anteponiendo su salud y la de los suyos a la profesión por un tiempo.
Así, Leire Martínez se ha pedido de compañeros como Melendi, Leire Martínez y Naiara por su presencia junto a ella en su último concierto. "Quiero daros las gracias por estar siempre ahí, por ayudarme a cumplir cada uno de mis sueños, os quiero tanto".
No obstante, Martínez no cancelará las dos citas musicales que tiene programadas los próximos meses. "Solo nos quedan dos compromisos, 21 de Marzo en Jaén Festival 'Homenaje a la Mujer' y 12 de Abril Dubái donde lo daremos todo", ha expuesto, por lo que parece que el descanso estará interrumpido por estos dos eventos en su agenda.
La artista también se ha mostrado agradecida a su equipo: "Gracias a cada uno de mis técnicos, asistentes y músicos".
Junto a este texto anunciando su retirada temporal, la cordobesa ha compartido un carrusel de imágenes de los buenos y emotivos momentos de estos últimos meses sobre el escenario, como DJ y en su vida personal.