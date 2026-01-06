India Martínez se convierte en la 'Reina Maga' de la Cabalgata de Córdoba

India Martínez se ha subido a una carroza en la Cabalgata de Reyes Magos de Córdoba para invadir su ciudad natal de ilusión y felicidad.

"¿Y si fuera tu Reina Maga? Me pongo en la piel de los Reyes Magos", ha escrito la cantante en sus redes sociales. "Repartimos caramelos e ilusiones por las calles de Córdoba. ¿Qué habéis pedido este año? Deseo que os traigan muchas cositas, y sobre todo ¡mucha salud y amor!", ha añadido.

Su vestido, predominantemente blanco con toques dorados, incluye una espectacular corona y un milimétrico peinado con ondas. "¡Hoy córdoba brillaba más que nunca contigo! Qué alegría verte siempre aquí, en nuestra tierra", ha comentado una fan en Instagram.

El maquillaje, la peluquería y el estilismo de India Martínez han corrido a cargo de Zenhon Gonzalez, un especialista en novias y eventos. Para los complementos, el estilista ha elegido artículos de la tienda low cost: Shivan. "Maquillaje y peinado para la estrella de Oriente", ha comentado en sus redes sociales.

José María Bellido, alcalde de Córdoba, también ha publicado en Instagram una fotografía de India Martínez durante la Cabalgata de Reyes Magos, ya que la artista ha supuesto uno de los atractivos más destacados del evento.

"Calles abarrotadas en Córdoba para recibir a SS. MM. los Reyes Magos y a todo su cortejo en una Cabalgata de Reyes que todos hemos podido disfrutar como preludio a la noche más mágica del año", ha escrito el político.