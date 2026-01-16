La inesperada reacción de Gemma Cuervo al disco 'LUX' de Rosalía

Rosalía fue la gran protagonista del último tercio del 2025, pero también sigue sonando con fuerza a principios de este año gracias a su disco LUX. Tras aparecer en la playlist de Pedro Sánchez o erigirse como la artista con el segundo álbum más vendido del año, ahora Gemma Cuervo ha querido compartir un emotivo vídeo reaccionando a las nuevas canciones de la catalana.

La actriz de Aquí no hay quien viva, de 91 años, está muy activa en redes sociales gracias a Jorge Anegón, un amigo de la familia que aparece con ella en muchos de sus vídeos. En el vídeo, el empresario aparece enseñándole una canción de LUX a Gemma Cuervo ante la inmensa emoción de la intérprete.

"Reaccionando a Rosalía. ¿Cuál es vuestra canción favorita de su disco?", ha escrito en la descripción del vídeo. Aunque no se escucha el sonido directo, todo parece indicar que Cuervo estaba escuchando Sauvignon Blanc, ya que esta composición suena de fondo mientras Gemma Cuervo se tapa la cara con las manos y abraza a Anegón.

Tras su publicación este 15 de enero, el vídeo suma 88 mil visualizaciones en Instagram y más de tres mil 'me gustas'. "Qué bonita verla de emocionarse así", dice la usuaria @queengallego en uno de los numerosos comentarios.

Así es 'Sauvignon Blanc'

Esta canción es una forma de brindar con el pasado para dejarlo atrás y empezar a vivir una vida junto a la de Dios. En este punto del disco, Rosalía se libera de lo material por completo para envolverse de espiritualidad a través de símiles que la erigen como una santa: camina levitando, preparada para ascender.

En la primera estrofa, Rosalía dice: "Ya no quiero perlas ni caviar / Tu amor será mi capital / ¿Y qué más da? / Si te tengo a ti, no necesito nada más". Por su parte, el estribillo repite estos versos: "Sauvignon Blanc a tu lado / Mi futuro será dorado / Ya no tengo miedo del pasado / Está en el fondo de mi copa de Sauvignon Blanc / En mi copa de sauvignon blanc".