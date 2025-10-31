Inspírate en estos videoclips de miedo y sorprende con tu disfraz de Halloween: de Lady Gaga a Taylor Swift

Halloween ya está aquí. Una noche que se convierte en la excusa perfecta para decorar tu casa, ver pelis de terror o pasar tiempo con tus amigos. Son muchos los que tienen su disfraz medido al milímetro para la noche más terrorífica del año. Sin embargo, si aún no tienes la vestimenta decidida, en Europa FM te dejamos algunas ideas inspiradas en los videoclips de tus artistas favoritos.

1. Lady Gaga - 'The Dead Dance'

Sin duda se ha convertido en uno de los lanzamientos del año. Lady Gaga se convierte en muñeca más espeluznante en el videoclip The Dead Dance. El tema forma parte de la banda sonora de la serie Miércoles y con la que la intérprete de Born This Way hace su aparición en la serie protagonizada por Jenna Ortega.

Lady Gaga, en el videoclip de The Dead Dance. | VEVO

Para este disfraz te hará falta una peluca con el pelo rizado, un buen maquillaje para simular una cara agrietada y un vestido con el que podrás triunfar al más puro estilo Tim Burton.

2. Taylor Swift - 'Look What You Made Me Do'

Se trata de uno de los videoclips más espectaculares de Taylor Swift. La intérprete de Cruel Summer aparece al inicio de Look What You Made Me Do vestida como una auténtica muerta viviente.

Taylor Swift en 'Look what you made me do' | YouTube

Si te interesa esta inspiración, puedes desarrollar este disfraz con un vestido azul cielo y ensuciarlo de tierra. Para perfilar esta vestimenta te será necesario un maquillaje tipo calavera y un pelo completamente despeinado y mojado, o engominado.

3. Sabrina Carpenter - 'Taste'

Si tienes en mente apostar por un disfraz sangriento, te puede inspirar en el videoclip de Taste de Sabrina Carpenter. En el vídeo, la cantante trata de acabar con la actriz Jenna Ortega y así tratar conquistar al actor Rohan Campbell. Puedes tomar como referencia la lucha sangrienta que libran ambas con algo de sangre y un look de lo más sensual.

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega en 'Taste' | YouTube

Aunque si quieres optar por un disfraz más discreto, puedes inspirarte en el vestido de la venganza de Lady Di, tal y como lleva Sabrina en esta obra audiovisual.

Sabrina Carpenter y Jenna Ortega en el videoclip de Taste | Youtube

4. Ariana Grande - 'Popular Song'

Halloween se puede convertir en la excusa perfecta para llevar un look gótico, tu referencia puede ser el videoclip de Popular Song de Ariana Grande. En una de sus indumentarias de este videoclip con Mika, Ariana lleva un maquillaje de piel pálida. Este se puede combinar con una falda de volante de cuadros blancos y negros conjuntado con una pieza negra con el hombro al descubierto y escote corazón.

Ariana Grande con Mika en 'Popular song' | europafm.com

5. Billie Eilish - 'when the party's over'

Si te apetece lucir un maquillaje de lo más surrealista, échale un vistazo al videoclip dewhen the party's over de Billie Eilish, donde la artista luce un maquillaje repleto de lágrimas negras que recorren toda su cara.

Billie Eilish en 'When the party's over' | YouTube

6. Robbie Williams - 'Rock DJ'

Para sorprender, te recomendamos que te inspires en el videoclip de Rock DJ de Robbie Williams. En esta obra audiovisual, vemos como el artista británico se va quitando poco a poco la ropa hasta quitarse la piel. Por lo que, si te apetece lucir músculos (en sentido más literal de la palabra), puedes consultar cualquier tienda de disfraces y optar por un traje o mono parecido.

Robbie Williams en el videoclip de 'Rock DJ' | YouTube

7. Lola Índigo - 'Pesadillas'

Con unas lentillas de color negro y una vestimenta spookypuedes relucir un look de lo más sencillo y efectista, al igual que hace Lola Índigo en su videoclip de Pesadillas.

Lola Índigo en 'Pesadillas' | YouTube

8. The Cranberries - 'Zombie'

Si tu objetivo es llamar la atención desde el primer instante, puedes evocar a Dolores O'Riordan, vocalista de The Cranberries, en su mítico tema Zombie. ¿Qué indumentaria te hará falta? Para ello, te será necesario un vestido dorado, una diadema llena de lentejuelas del mismo todo y mucha pintura de este color sobre tu piel.

The Cranberries en 'Zombie' | YouTube

9. Michael Jackson - 'Thriller'

Se trata de uno de los grandes clásicos para estas fechas. Halloween se puede convertir en la excusa perfecta para rendir un homenaje a Michael Jackson. Con un maquillaje tipo zombi y un chándal rojo, puede dar el pego si buscas un look rápido y sencillo. Aunque eso sí, te recomendamos que vayas ensayando sus pasos de baile si quieres que el disfraz sea redondo.

Michael Jackson, en el videoclip de 'Thriller' | YouTube

10. Katy Perry - 'E.T'

Puede ser tu disfraz de Halloween o tu outfit para ver a Katy Perry en directo. Puedes optar por una indumentaria fuera de este mundo imitando el look de la artista en su videoclip en E.T. Para ello te será necesario un espectacular vestido rosa, una especie de diadema con estructuras gigantes en la cabeza y un maquillaje que realza su mirada.

Katy Perry en 'E.T' | YouTube

11. Ed Sheeran - 'Bad Habbits'

Ed Sheeran se mete en la piel de un auténtico chupasangre en Bad Habbits. Solamente tienes que ponerte un traje rojo o rosa y una camisa blanca debajo. Este outfit lo puedes combinar con unos colmillos de plástico, el pelo muy engominado y las ojeras muy marcadas de maquillaje azul brillante.

Ed Sheeran en el videoclip de 'Bad habits' | YouTube

12. Ana Mena y Belinda - 'LAS 12'

Se trata de uno de los videoclips más míticos de Ana Mena. En su colaboración con Belinda en LAS 12, ambas se enfrentan a innumerables zombis en esta obra audiovisual con la que ambas artistas aparecen vestidas como si fuesen Lara Croft en Tomb Rider. Este disfraz puede ser la idea perfecta para ir en conjunto con tu mejor amigo/a. Si no consigues exactamente los mismos conjuntos del vídeo, puedes buscar un traje militar, unas gafas de sol y una escopeta de juguete.

Ana Mena y Belinda estrenan 'Las 12' | Sony Music

13. Shakira - 'Monotonía'

Sin duda, se trata de uno de los videoclips más icónicos de Shakira. La separación con Piqué realmente fue un duro mazazo para ella y reflejándolo en el videoclip de Monotonía, su colaboración con Ozuna. Para lograr este disfraz, elige una larga gabardina, unas gafas de sol grandes y despéinate del todo. En este caso, los complementos son fundamentales: un corazón de plástico y un poco de sangre falsa.

14. Nicki Minaj - 'Turn Me On'

¿Quieres apostar por la sencillez? Échale un ojo al videoclip de Turn Me On de Nicki Minaj. Te será necesario una peluca rosa, un sombrero alto y un vestido negro de volante y manga larga para simular la vestimenta de la rapera.

Nicki Minaj en 'Turn Me On' | YouTube

15. Rihanna - 'Disturbia'

Si eres fan de Rihanna, tal vez te suene el videoclip de Disturbia. Fue uno de los singles más reconocidos por el icono pop al principio de los 2000. Con una estética oscura, la de Barbados luce una serie de looks de los que puedes tomar nota si quieres lucir una vestimenta sensual y terrorífica a partes iguales.

Rihanna en 'Disturbia' | YouTube

16. Måneskin - 'The loneliest'

Si hay algo característico de Halloween son los cadáveres y los funerales. Para poder hacer un disfraz basado en esto, lo mejor es fijarse en el videoclipThe loneliest. Es una buena opción si quieres disfrazarte en grupo: ponte un traje o vestido negro y unas gafas de sol oscuras. No te olvides de un maquillaje con tonos pálidos y llevar una rosa oscura en la mano.

Maneskin en el videoclip de 'The loneliest' | YouTube

17. The Weeknd - 'Blinding lights'

Para el videoclip de Blinding lights, The Weeknd se convierte en la víctima de una brutal paliza por parte de unos matones. Le golpean fuertemente en la cara hasta hacerlo sangrar por la boca y dejarle varias heridas por todo el rostro. Se trata de un disfraz muy sencillo que no requiere de apenas material.

The Weeknd en el videoclip de 'Blinding lights' | YouTube

Ponte unos pantalones y una camiseta negra, una chaqueta roja y compra un bote de sangre falsa para ponértela por la cara, especialmente en la boca para que se vea creíble.

18. Lil Nas X - 'Montero'

Lil Nas X ha sido el responsable de uno de los videoclips más fantasiosos y a la vez terroríficos de los últimos años. El artista cuenta en Montero su propia historia con referencias bíblicas cayendo en la tentación y acabando en los infiernos junto al mismísimo Satanás. Lucir su misma vestimenta requiere de un disfraz complejo, pero tiene un éxito asegurado.

Lil Nas X en el videoclip de 'Montero' | YouTube

19. Karol G - 'Gatúbela'

Karol G da en su video de Gatúbela una ingeniosa idea de cara a Halloween: cubrirse el cuerpo de sangre. Si no quieres pensar demasiado en la ropa que llevarás y quieres apostar por algo sencillo y efectivo, puedes inspirarte en ella. Lleva la ropa que quieras, pero no olvides echarte mucha sangre falsa por todo el pelo y en parte del cuerpo.

Karol G en 'Gatúbela' | YouTube

20. Dua Lipa y Miley Cyrus - 'Prisoner'

Otro par de mujeres que han demostrado que merecen un hueco en Halloween son Dua Lipa y Miley Cyrus. En Prisoner, se convierten en las chicas más duras y malas de la noche. Para este sencillo disfraz en pareja, solo tienes que ponerte una chupa de cuero, muchos collares de metal y unas grandes gafas de sol.

Dua Lipa y Miley Cyrus en 'Prisioner' | Youtube

Si quieres completarlo para que sea perfecto, ponte un poco de sangre falsa en la boca como si fuera un golpe.