Ireland, la hija de Alec Baldwin, se sincera sobre su desconocido trastorno: "Vivo con el miedo a morir de un infarto"

Todos tenemos miedo de algo, en mayor o menor medida, y algunas de esas fobias nos pueden pasar factura a la hora de vivir nuestro día a día. El miedo constante a morir, por ejemplo, no es algo sencillo de sobrellevar y es parte de la agonía que también sufren algunos famosos. La última en hablar abiertamente de ello ha sido Ireland Baldwin, la hija del actor Alec Baldwin y la actriz Kim Basinger, que ha detallado cómo es vivir con este trastorno.

La modelo, de 26 años, sufre ansiedad crónica a causa de esta fobia que sufre y que le hace vivir "con el temor constante a morir de un ataque al corazón". Así lo ha explicado a través de una publicación de Instagram, donde ha revelado que sufre cardiofobia, una rara patología que le afecta mucho a su modo de vida.

Qué es la cardiofobia

Este trastorno consiste en un miedo excesivo e irracional al corazón o, de forma más común, a tener o desarrollar una enfermedad cardíaca, según recoge el diccionario de psicología de la Asociación Americana de Psiquiatría.

De esta manera, los pacientes que la sufren experimentarán síntomas como taquicardias, sudoración o náuseas ante la idea de contraer una enfermedad cardíaca. Y es que, a pesar de gozar de una buena salud, muchas personas consideran inevitable sentir este tipo de miedo; es decir, se convierte una auténtica pesadilla para aquella persona que tiene que experimentar este trastorno.

Ireland Baldwin habla sobre esta patología

La hija de Alec Baldwin y Kim Basinger ha querido sincerarse sobre lo que supone vivir con este trastorno y lo ha hecho a través de una publicación en la que la modelo aparece con un aparato electrónico entre sus manos.

"Este no es un anuncio de una máquina de presión arterial. Esto no es un anuncio en absoluto. Estoy publicando esto para quienes padecen ansiedad y trastornos de ansiedad como yo. Ordené un monitor de presión arterial para leer con precisión mi frecuencia cardíaca y presión arterial", explicaba Ireland en su post.

La modelo ha revelado que, a pesar de haber trabajado con especialistas en ansiedad para controlar su respiración, "nada me brinda más consuelo que un electrocardiograma". Según ha confesado, su ansiedad ha ido empeorando respecto a este tema, llegando a llamar a las ambulancias y visitando el hospital en multitud de ocasiones, sin encontrar consuelo.

"Los médicos me aseguraron que mi corazón estaba bien", ha confesado sobre esto. Así, la joven, fruto de la relación del dúo de actores, ha señalado que, aunque parezca una tontería, esta máquina de presión arterial le ha brindado "el mayor confort" para hacer frente a su cardiofobia.

La joven de 26 años se ha sincerado sobre esta desconocida patología y le ha mandado todo su apoyo a las personas que también están en su situación: "Solo quiero que cualquiera que sufra sus propias ansiedades sepa que yo estoy aquí y que no está solo. Puede ser muy embarazoso y aislante a veces. Mi ansiedad me ha hecho perderme muchas cosas en la vida y mi verdadera meta para 2022 es no dejar que se interponga en mi camino", ha reiterado la modelo.

Estos problemas de salud se unen también a los conocidos trastornos alimentarios que sufrió hace unos años y que ella misma confesó en 2018: "Tengo ansiedad por la comida, por mi corazón, por las grandes multitudes, por hablar de ansiedad, aviones, lo que sea. No estás solo", ha comentado la modelo, con una reflexión que ha sido muy aplaudida en redes sociales.