Isa Pantoja y Asraf Beno: su hijo, cuánto tiempo llevan juntos y los detalles de su futura boda

La hija de Isabel Pantoja, de 27 años, ha sabido ganarse la vida desde que alcanzó la mayoría de edad y empezó a protagonizar portadas en la prensa y entrevistas televisadas. Ha participado en varios realities e incluso se lanzó al mundo de la música con el single Ahora estoy mejor.

Tras un par de años sumergida en la prensa rosa, la hija pequeña de la cantante de Marinero de Luces se matriculó en Derecho en la Universidad de Cádiz con la idea de dedicarse al mundo de la abogacía, unos estudios que ahora compagina con alguna participación televisiva y su maternidad.

El hijo de Isa P, Albertito

El pequeño Albertito ha cumplido ya los nueve años. La hija de la tonadillera tenía solo 18 años cuando dio a luz a su retoño, que nació de su relación con Alberto Isla. Para él ya era el segundo.

Que su amor no llegase a buen puerto no ha sido ningún problema a la hora de criar a su hijo, ya que la relación acabó en buenos términos con el fin de que el pequeño no sufriese los daños colaterales de la ruptura y los comentarios de la prensa.

Su madre nunca publica imágenes de su rostro en las redes sociales, ya que prefiere salvaguardar la intimidad del pequeño, al menos mientras sea menor de edad.

Su relación con Asraf Beno

Tras su noviazgo con Alejandro Albalá —que ahora vive alejado de la televisión y trabaja en un estanco— Isa Pantoja conoció a Asraf Beno durante su participación en el realityGran Hermano VIP en el año 2018.

La chispa entre ellos saltó en la Casa de Guadalix, aunque no lo hicieron público hasta que terminó el concurso. Isa P estaba en aquel momento con un desconocido Omar Montes, ahora convertido en uno de los artistas más escuchados de las listas de reggaeton.

Desde entonces, no se han separado. Llevan cinco años juntos y viven juntos en el Puerto de Santa María, donde comparten domicilio familiar con el hijo de Isa. "Hombre, claro, me encantaría", respondía Asraf, de 27 años, en su última entrevista con la revista Pronto cuando le preguntaban si le gustaría ser padre junto a su chica.

Todo lo que se sabe de su boda: fecha e invitados

Se casarán el próximo 13 de octubre en Sevilla, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos.

Han invitado a más de 200 personas, pero la presencia —o ausencia— de Kiko Rivera e Isa Pantoja al enlace acapara la atención de la prensa rosa desde que se supo que la pareja pasaría por el altar.

"Una madre no necesita invitación, claro que está invitada", decía Isa P cuando le preguntaban en la tertulia del programa en el que colabora sobre si le gustaría que la folclórica presenciase su gran día. No se cuenta con la participación de Kiko Rivera en el enlace, ya que la relación con su hermana se encuentra en sus momentos más bajos. Hace más de un año que no se dirigen la palabra, por lo que no se espera que el Dj acuda al evento.

Se trata de la guinda del pastel de una relación que, aunque en el primer momento despertó dudas y desconfianza en la familia de la joven, ha sabido superar momentos de distancia como la participación de Asraf en Supervivientes o los rumores de infidelidad por parte de Isa P.