Jada Pinkett revela que el rapero Tupac fue su alma gemela y también sufría alopecia

Jada Pinkett ha dado muchos titulares interesantes los últimos días sobre su pasado y su relación con Will Smith.

Tras publicar un adelanto de sus memorias, la productora dio una entrevista en exclusiva con la revista People, donde habló del hecho de que lleva siete años separada de Smith —desde 2016— y que, cuando pasó la polémica del bofetón a Chris Rock en los Oscar 2022, ellos ya no estaba juntos.

Pinkett aseguró que acudieron al evento "como familia, no como marido y mujer", y por eso le extrañó tanto la reacción de su exmarido tras la broma del presentador sobre su alopecia.

"No, no está siendo una función", pesó Jada cuando vió el percal. "Incluso ahí sigo sin tener claras las razones por las que Will está tan enfadado. Hemos hecho vidas separadas y estábamos allí como familia, no como marido y mujer. Pero cuando oigo a Will exclamar ‘esposa’ en el caos del momento, sufro un giro interno de: ‘Joder, soy su esposa”.

En medio del caos que han desatado estas declaraciones, la actriz ha revelado que el rapero Tupac Shakur fue su alma gemela.

En una entrevista con RollingOut, el entrevistador preguntó a Jada si el rapero, que murio asesinado hace más de dos décadas, fue su alma gemela y ella contesó con una firmación: "Si existe tal cosa como las vidas pasadas, definitivamente creo que Pac y yo hemos compartido algunas juntos".

Pero nada en términos románticos, se trataba de una fuerte amistad, ya que no tenían ninguna química: "Era casi como si Dios nos hubiera hecho así. Fue como, mirad, os voy a poner a todos juntos, ¿verdad? Vosotros seréis un dúo dinámico. Pero os diré ahora mismo que haré que no podáis estar juntos porque ese no era el propósito".

También ha confesado en su libro que el rapero tenía alopecial, al igual que ella, pero que no lo contó a nadie.

"Sus patrones de alopecia eran mucho más extremos que los míos. No creo que Pac haya hablado alguna vez sobre su alopecia, pero también se veía muy bien con la cabeza calva. Pero eso fue un tiempo y durante una época en la que tu no hablas... él no hablaría de ello", pero ha añadido que está segura de que si estuviese vivo a día su lo haría.

Sus palabras no han dejado indiferente a nadie y se han vuelto virales en cuestión de momentos.