Jamie Lynn Spears, amenazada de de muerte después de lo que dijo de su hermana Britney Spears

Jamie Lynn Spears, la hermana pequeña de Britney Spears, recibe desde hace días constantes amenazas de muerte.

Todo tiene que ver con lo que está pasando con su hermana Britney, que el 23 de junio declaró en el juicio por recuperar su tutela denunciando que vive bajo el control absoluto de su padre Jamie y que el próximo 14 de julio se enfrenta a un nuevo juicio.

El caso se celebra dentro y fuera de los juzgados. Porque tras la declaración de Spears, han llegado las declaraciones paralelas de sus familiares y gente cercana. Así han hablado desde Christina Aguilera hasta su hermana Jamie Lynn Spears o su cuñado Jamie Watson, que ha roto una lanza en favor de su familia. "Puedo asegurarles que su familia la ama y quiere lo mejor para ella", dijo varios después de la revelación de Spears.

Amenazas a Jamie Lynn Spears

También su hermana Jamie Lynn le ha mostrado su apoyo, aunque a los seguidores de la cantante no les ha sentado demasiado bien lo que dijo en el vídeo publicado en YouTube el lunes 28 de junio.

Según ha denunciado ella misma a través de Instagram Stories, no ha parado de recibir amenazas desde la publicación.

"Hola, respeto que todo el mundo tenga derecho a expresarse, pero ¿pueden parar las amenazas de muerte? Sobre todo, las amenazas de muerte a los niños", denuncia la también actriz y madre de dos hijos. La mayor, Maddie Briaan, tiene 13 años, y la pequeña, Ivey Joan, tres.

Jamie Lynn Spears denuncia las amenazas recibidas. // Instagram Stories

Lo que dijo de Britney Spears

Para los fans de la cantante no parece suficiente lo que dijo su hermana en el vídeo de YouTube, en el que dijo que adora a Britney Spears y de que hace tiempo que tomó la decisión "muy consciente" de solo participar en su vida "en calidad de hermana".

"No me importa si ella quiere huir a una selva tropical y tener un millón de bebés en medio de la nada, o si quiere volver y dominar el mundo como lo ha hecho tantas veces antes, porque no tengo nada que ganar o perder", dijo para dejar claro claro que ella apoya a la cantante en cualquier decisión.

Jamie Lynn Spears y Britney Spears, en una foto de 2003. // Getty Images

Jamie Lynn sabe que los fans de Spears consideran que su apoyo ha sido escaso, pero asegura que ha sido constante pero no público. "Quizá no la he apoyado de la manera que los fans quisieran, con un hashtag en una plataforma pública, pero puedo asegurar que apoyo a mi hermana mucho antes de que hubiera un hashtag y la seguiré apoyaré mucho después", dijo sobre el movimiento #FreeBritney. De hecho, según aseguró, ella fue quien hace tiempo le recomendó que cambiase de abogado y está muy orgullosa "de que por fin utilizara su voz, y pidiera un nuevo abogado".

Si no habló antes del tema es porque tenía claro que tenía que esperar: "No era mi lugar, ni lo correcto, hasta que mi hermana pudiera expresar por sí misma cómo se sentía".