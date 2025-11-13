Javier Calvo se pronuncia tras la noticia de la ruptura con Ambrossi

Después de 13 años juntos, Javier Ambrossi y Javier Calvo han puesto fin a su relación sentimental. Así lo detalló Hola, medio que asegura que se separaron hace unos meses, pero hasta ahora ninguno de los protagonista se había pronunciado al respecto.

Sin embargo, en las últimas horas Javier Calvo ha hecho referencia a esta información a través de redes sociales, y lo ha hecho al recomendar una película, Los Domingos. A través de stories de Instagram, el actor ha explicado cómo se siente.

"En medio de todo el jaleíto fui a ver esta belleza que me hizo olvidarme un poco del mundo", expresaba el director de cine sobre el cartel del filme de Alauda Ruiz de Azúa. "Una película compleja y certera sobre tomar decisiones difíciles y seguir tu camino", añadía.

Publicación en Instagram de Javier Calvo | REDES SOCIALES

La noticia de la ruptura de Los Javis ha provocado dudas de si también será una ruptura profesional. De momento los cineastas están trabajando en La bola negra, su próxima película sobre inspirada en una obra acabada de Federico García Lorca.