Jedet gana el juicio por agresión sexual y vejaciones contra Javier Pérez Santana: "No ha sido fácil"

En 2023, la actriz y cantante española Jedet denunció al productor Javier Pérez Santana por agresión sexual y vejaciones en la fiesta posterior de los Premios Feroz . Ahora, ha ganado el juicio. Así lo ha confirmado ella misma a través de un comunicado: "No podemos permitir que quienes cometen delitos contra nosotras queden impunes".

Jedet, actriz y cantante, ha compartido un comunicado este miércoles 28 de enero donde asegura que ha ganado "el juicio por agresión sexual y vejaciones injustas contra la persona a la que denuncié".

En 2023, la española denunció al productor audiovisual Javier Pérez Santana por hechos que ocurrieron en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz en Zaragoza. Según desvelaron varios testigos a El País, el profesional besó "en la boca y en el cuello y le tocaba el culo" a varios hombres sin su consentimiento.

"El Juzgado de lo Penal nº 7 de Zaragoza ha dictado sentencia condenatoria, dando por probados los hechos ocurridos la madrugada del 29 de enero de 2023, tras la gala de los Premios Feroz. Durante todo este tiempo he respetado los tiempos de la justicia y he sostenido un proceso largo, duro y profundamente desgastante", empieza diciendo Carmen Jedet Izquierdo en Instagram.

Asegura que "no ha sido fácil", ya que los tres años transcurridos desde la denuncia han dejado mella en su salud mental, en su trabajo y en su vida privada. "Ha sido una carga constante, una herida abierta que me acompañaba a todas partes. Empatizo profundamente con el porqué muchas mujeres deciden no denunciar: porque los procesos son largos, complejos y porque una tiene que revivir una y otra vez lo sucedido. Porque denunciar también tiene un precio", cuenta.

"Aunque cada una tiene su tiempo y su proceso, es importante que entendamos que no estamos solas y que nuestras experiencias importan"

En su texto, Jedet defiende haber denunciado y anima "a las mujeres de la industria cultural y audiovisual a que alcen la voz ante cualquier situación de abuso o de sobrepaso". "No podemos permitir que quienes cometen delitos contra nosotras queden impunes. Denunciar no es sencillo, pero es una forma de protegernos entre todas y de poner límites donde durante demasiado tiempo no los ha habido. [...] Sé que no soy la única y que hay compañeras que han vivido situaciones similares", dice.

Jedet también ha aprovechado el comunicado para darle las gracias a todas las personas que han estado apoyándola: los testigos, sus abogadas, su representante, Andrea Compton, su madre, su psicólogo, los periodistas... "Me siento profundamente afortunada de contar con una red de mujeres que me sostienen, me apoyan y me cuidan todos los días de mi vida. Ellas han sido mi refugio, mi fuerza y mi hogar durante todo este tiempo", asegura.

Una crítica a los Premios Feroz

Al final del texto, Jedet critica a la organización de los Premios Feroz, ya que los hechos denunciados tuvieron lugar en la fiesta posterior de su gala de 2023. "Fue en el contexto de sus premios donde ocurrieron los hechos y fue esa misma organización la que filtró mi nombre a la prensa cuando yo regresaba de Zaragoza a Madrid, cosa que me obligó a huir durante semanas de Madrid para protegerme", dice.

"Desde entonces, no han mostrado ningún interés por mi bienestar ni por cómo estaba atravesando todo esto. Tampoco he vuelto a ser invitada a sus premios, salvo el año posterior a la que acudí a la gala porque mi equipo insistió. Me resulta especialmente doloroso que quienes llenan sus galas de discursos sobre los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, no hayan sido capaces de aplicar esos valores cuando más falta hacían", añade.