Jennifer Lawrence revela el nombre de su primer hijo y explica por qué lo eligió

Te interesa Jennifer Lawrence tuvo dos abortos antes de dar a luz a su primer hijo

Jennifer Lawrence ha desvelado al fin el nombre de su primer hijo y el motivo por el que lo eligió. La actriz, que se convirtió en madre por primera vez el pasado febrero, lo ha contado en la revista Vogue, de la que protagoniza la portada del mes de octubre.

El bebé se llama Cy y, según cuenta, el nombre fue una elección de su marido, el galerista de arte Cooke Maroney.

Maroney eligió el nombre en honor al pintor estadounidense de la posguerra Cy Twombly, uno de sus artistas favoritos

Lawrence también cuenta en la entrevista su experiencia durante el embarazo y habla de cómo es ser mamá a los 31 años. “Da tanto miedo hablar de la maternidad. Solo porque es muy diferente para todos. Si digo, fue increíble desde el principio, algunas personas pensarán, no fue increíble para mí al principio, y se sentirán mal. Afortunadamente tengo tantas amigas que fueron honestas. Decían, da miedo. Es posible que no te conectes de inmediato. Es posible que no te enamores de inmediato. Así que me sentí tan preparado para perdonar. Recuerdo caminar con uno de mis mejores amigos a los nueve meses y decir: Todos siguen diciendo que amaré a mi bebé más que a mi gato. Pero eso no es cierto. ¿Tal vez lo amaré tanto como a mi gato?”.

La actriz también ha desvelado que tuvo dos abortos antes de ser madre por primera vez. El primero, con poco más de 20 años, cuando ya había empezado en la industria del cine. Pensó en interrumpir su embarazo, pero antes de hacerlo tuvo un aborto espontáneo. La segunda vez fue en 2020, durante el rodaje de la película No mires arriba. Quería tenerlo pero volvió a sufrir un aborto.