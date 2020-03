Jessica Alba deja que Ellen le 'arruine' el pelo en su programa

Jessica Alba ha sido la última estrella invitada del conocido programa ' The Ellen DeGeneres Show '. La actriz asistió al programa para promocionar su nueva linea de productos de belleza, lo que no se esperaba era el juego que la presentadora le había preparado.

El conocido programa 'The Ellen DeGeneres Show', líder de audiencias en Estados Unidos, nos ha dado grandes momentazos de los artistas más reconocidos mundialmente. Esta vez, Jessica Alba ha sido la protagonista del show al acudir para presentar su nueva gama de productos de belleza. Lo que la actriz no sabía era el juego que le tenía preparado Ellen, ni más ni menos que probar sus propios productos en ella misma. ¿La regla del juego? Debía ser Ellen quien aplicara los productos sobre el pelo de la actriz. ¡El video no tiene desperdicio!