Johnny Depp dona 65.000 dólares a víctimas de la DANA

Este 29 de octubre se ha cumplido un año de la DANA que acabó con la vida de 229 personas en Valencia. Desde el primer momento las muestras de solidaridad fueron continuas, y ejemplo de ello es cómo reaccionó el mundo de la música.

Con el aniversario de este trágico acontecimiento, se ha hecho público que el actor Johnny Depp ha donado 65.000 dólares -lo que correspondería a 55.000 euros- a una escuela de formación musical: el Centro Instructiu Musica, de la localidad Massanasa, que sufrió graves daños.

Tal y como recoge el periódico local Levante, "la donación viene gestándose desde el pasado verano, pero ha sido confirmada hoy por la organización filantrópica que gestiona la estrella de Hollywood. Así lo ha confirmado el presidente del centro, Jesús Mateo.

El dinero del protagonista de Piratas del Caribe se prevé que sea destinado a adecuar un nuevo local para el centro, adquirida gracias a las donaciones que han recibido durante este año.