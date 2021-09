Jorge Cadaval, de Los Morancos, operado de urgencia en Sevilla

Los Morancos tenían previsto actuar el viernes 24 de septiembre en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, pero "la enfermedad de uno de los artistas" obligó a cancelar el show.

La promotora del ciclo Conciertos Bajo la Luna explicó escuetamente lo ocurrido con un comunicado en Instagram, aunque no dio datos del motivo de salud ni del artista afectado.

Ahora sabemos que "el responsable" de la cancelación fue Jorge Cadaval, como él mismo contó en un vídeo publicado en sus redes sociales.

"Me dio un cólico nefrítico que no os imagináis el dolor. Es una piedrecita, o mejor, toda la casa de Los Picapiedra, tenía ahí metida. Me ingresaron en el hospital, me operaron, me quitaron la piedra y adiós piedra. Desde entonces estoy con el antibiótico, el protector de estómago... ¡Yo qué sé cuántas medicinas!", explicó en el vídeo para luego avisar que ya están buscando otra fecha para volver a Sanlúcar de Barrameda. "Porque yo por Sanlúcar de Barrameda muero y tenemos que volver mi hermano y yo", añadió el humorista, que también dio algunos datos concretos de la operación.

La intervención de Jorge Cadaval fue en el hospital infanta Luisa de Triana, en Sevilla. El artista recibió la intervención poco después y ya está en casa. De hecho, ya pasea por Sevilla con su marido Ken Appledorn, que ha compartido en Instagram las imágenes de su primera salida postquirúrgica.