José Andrés, en la intimidad: su mujer, sus tres hijas y una casa de dos millones de euros

España es un país de cocinero, aunque no hay ninguno tan internacional como José Andrés. El chef asturiano de 52 años (Mieres, julio de 1969) debe su fama a su labor humanitaria. No es para menos. Según un artículo publicado por Vanitatis en 2021, el 90% de la actividad del cocinero es solidaria.

El otro 10% de su actividad la realiza entre fogones, y la mayoría de ellos estadounidenses. José Andrés se fue a vivir a Estados Unidos cuando tenía 21 años y allí ha desarrollado su carrera profesional.

En qué ciudad vive José Andrés

La casa de José Andrés y su familia está en Washington. Tras una primera fase estadounidense en Nueva York, el cocinero se mudó a la capital estadounidense junto a su mujer, Patricia, y sus tres hijas.

Su aventura estadounidense empezó en 1990 y tuvo un momento clave en 2013. 23 años después de cruzar el charco, el chef y su mujer consiguieron la ciudadanía estadounidense, como contó el propio chef en sus redes sociales.

"Pueblo de América. Hace cuatro horas mi esposa y yo nos hicimos ciudadanos americanos. Gracias a todos por ser parte de nuestro mundo".

¿Quién es la mujer de José Andrés?

Patricia Fernández de la Cruz es la mujer y el gran apoyo de José Andrés. La pareja se conoció en Maryland, a 43 kilómetros de Washington D.C., una noche "bailando salsa", contó el chef en El Periódico de Catalunya. "Me di cuenta de que me gustaba, pero ella no me hacía mucho caso. Lo seguí intentando", explicó.

"Estuvimos saliendo un año y medio. Mi padre había muerto en septiembre de 1994 y nos casamos en septiembre de 1995. Fue una boda civil y luego nos fuimos a España para la boda religiosa, que fue la verdadera, con nuestros amigos. Pero por la muerte de mi padre, hicimos una celebración pequeña, que fue muy agradable", contó Patricia en una entrevista en Bethesda Magazine.

Fernández de la Cruz se había ido a Estados Unidos con billete de vuelta. Si bien José Andrés estaba haciendo las Americas como cocinero. Patricia había aprovechado el trabajo de su tío en la capital norteamericana para mudarse allí una temporada.. "Mi tío trabajaba en la embajada española. El plan era quedarme aquí durante seis meses, estudiar algo de inglés y volver, pero terminé quedándome. Tomé algunas clases, fui a Montgomery College y luego terminé mis estudios en la Universidad de Maryland. En el proceso conocí a José", contó en esa misma entrevista

José Andrés y su mujer Patricia. // GTRES

Las tres hijas de José Andrés

De este amor tan internacional nacieron las tres hijas de la pareja: Carlota, Inés y Lucía, de 21, 19 y 16 años, respectivamente. Aunque las tres han sido criadas en Estados Unidos, sus padres siempre han querido que mantengan el amor por España y las tradiciones de nuestro país.

Las tres estudiaron en The Woods Academy, un exclusivo centro católico –solo admite 320 alumnos de entre 3 y 14 años por curso– que abrió sus puertas hace medio siglo como academia de las Ursulinas. Está situado en Bethesda, a pocos minutos de la casa familiar y es considerado uno de los mejores colegios de una de las zonas más exclusivas de Washington.

Carlota, la mayor, acaba de terminar sus estudios en la Stern School of Business, una subdivisión de la Universidad de Nueva York considerada una de las escuelas de negocios más valoradas de Estados Unidos. Por ella han pasado grandes nombres como Jared Kushner (marido de Ivanka Trump), Juan Antonio Samaranch o el diseñador Salvatore Ferragamo.

Las tres son habituales de los vídeos de cocina con su padre, donde se convierten en las pinches perfectas del cocinero.

Su espectacular casa de dos millones de euros

La humildad y el trabajo de José Andrés no tapan el éxito que el cocinero ha obtenido a nivel internacional. Así lo avalan sus más de 31 restaurantes en Estados Unidos, donde desarrolla la mayor parte de su carrera culinaria, y una fortuna personal valorada en alrededor de 50 millones de dólares, según Celebrity Net Worth, el portal especializado en las finanzas y los patrimonios de los famosos.. Es el décimo segundo cocinero más rico del mundo.

Su fortuna enorme viene acompañada de una espectacular mansión en uno de los barrios más exclusivos de Washington, al que se mudó hace más de 13 años.

Esta villa de lujo, que ronda los 2.300.000 dólares, fue diseñada por el prestigioso arquitecto David Jameson y cuenta con más de 2.300 metros cuadrados de parcela y 550 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Además, tiene cinco habitaciones y seis baños, un enorme salón, una sala de juegos, una extraordinaria cocina e incluso un gran jardín con huerto.

Sin embargo, el verdadero motivo de este exclusivo emplazamiento no es más que la necesidad de permanecer en una comunidad familiar y así darles la mejor educación posible a sus hijas: "Patricia quería asegurarse de que estuviéramos cerca del colegio. Yo crecí en un lugar donde podía ir caminando a clase todos los días. Y para mí eso era muy importante. Pienso que todos los niños deberían crecer en una comunidad pequeña", reconoció José Andrés.

Asesor de la Casa Blanca y premio Princesa de Asturias

Dejando a un lado la labor entre fogones de José Andrés, cabe destacar otros logros de su currículo. El viernes 22 de octubre de 2021 recibió el Premio Princesa de Asturias a la Concordia y este pasado marzo fue nombrado por Joe Biden copresidente del Consejo asesor de Deporte, Fitness y Nutrición de la Casa Blanca.

A estos logros internacionales hay que sumar otro material y también reciente. En el mes de enero se anunció que la National Portrait Gallery de Washington decidió premiar a José Andrés con un retrato en la colección permanente del museo. Esta galería plantea un repaso de la historia estadounidense a través de sus protagonistas.

También habría que añadir que en 2016 el expresidente Barack Obama le otorgó la Medalla Nacional de las Humanidades, considerado uno de los mayores reconocimientos al mérito civil del país.

José Andrés realiza su labor humanitaria de la mano de la organización benéfica World Central Kitchen, que fundó en 2010 tras el terremoto de Haití y con la que ha participado habitualmente en misiones de ayuda humanitaria a lo largo de más de 13 países. En concreto, la marca del chef ha repartido ya más de 15 millones de comidas y alcanza ya los 50.000 voluntarios.

Este trabajo desinteresado de World Central Kitchen le ha valido para ser nominado dos veces al Premio Nobel de la Paz e incluido en la lista de Las 100 personas más influyentes por la revista Time en 2012 y 2018. El cocinero fue portada de esta misma publicación en abril de 2021, tras su apoyo y compromiso en las zonas más afectadas por el coronavirus y los desastres climáticos del último año.

"Como inmigrante y como cocinero, me siento honrado de que Time haya compartido la historia de una única persona intentando ayudar... pero también comparto este honor con los millones de personas alrededor del mundo que están alimentando a la humanidad, especialmente en estos tiempos tan inciertos. No es un yo individual, sino un nosotros común".