Josie, el estilista que vive la vida "rasé": sus inicios, pareja y su propio diccionario

José Luis Fernández-Pacheco Gallego, más conocido como Josie, es un estilista de 41 años que gracias a su talento se ha convertido en un referente español de la moda. Es el responsable de vestir cada año a Cristina Pedroche durante las Campanadas de Antena 3.

Todo lo que tiene se lo ha ganado el solo, y es que no le ha hecho falta la televisión o las redes para ser exitoso, pero los gajes del oficio lo han llevado a ser un personaje público, entre otros por sus apariciones en programas como MasterChef Celebrity o Veo cómo cantas.

Salto de Ciudad Real a Madrid para formarse

Su pasión por la moda lo ha llevado a formarse en este ámbito, aunque lo cierto es que cursó estudios de Periodismo y Humanidades en la Universidad Carlos III de Madrid. Parece que en su destino estaba escrito formar parte del showbussiness, porque el espectáculo le corre por las venas desde pequeño.

"Quien dice que soy muy personaje, flipa: llevo 40 años igual", contó en El País, donde aseguró también que ser un niño como él no fue fácil. "Desde pequeño me he interpretado, con más o menos producción, con más o menos artillería. Pero siempre he sido así. Siempre me ha encantado estar solo, leyendo, conociéndome. Y mira que soy muy bicho raro y que no es tan fácil ser un niño como fui", dijo el estilista, que confesaba que había crecido rodeado de niñas y sin ver la televisión. A su madre no le gustaba.

Se mudó a la capital con solo 18 años. José Fernández Pacheco, nombre real del estilista, salió de su pueblo de Ciudad Real, Manzanares, sin saber que se convertiría en un gran experto. Sus compañeras de facultad le bautizaron con su nombre profesional actual, un homenaje a su modelo favorito: Josie Maran.

Luego llegó el master especializado en comunicación en moda que le abriría el camino de su primer destino profesional: las revistas de moda.

"Cuando descubrí las revistas de moda dije: yo quiero estar ahí. Eso sí que era teletransportarse: yo no tenía pantallas, tenía papel. Y los Telvas, los Dunias, los Marie Claire, te hacían volar. Irte con Covadonga O' Shea al apartamento de Coco Chanel... Yo fui un niño de 8 años esperando que llegara el Vogue al quiosco", contó en una entrevista en El País.

Así empezó a trabajar en Vanity Fair, Glamour, Harper's Bazaar, Icon, Squire o Vogue, hasta que llegó su oportunidad en televisión en 2008.

Sus inicios en Supermodelo

El primer fichaje oficial de Josie en la pequeña pantalla fue hace 14 años. En aquel momento tenía 27 años y entraba a Supermodelo 2008 como estilista.

Semanas antes había hecho su debut en el programa de laSexta Vidas anónimas, en el que hizo una visita a las entrañas de la Sastrería Hernando. Este fue su primer vídeo en la pequeña pantalla.

A Supermodelo 2008 le siguió El armario de Josie en 2010 y en 2014 llegó su gran oportunidad en Zapeando, donde se ha convertido en un colaborador fijo y ha estrechado su relación con Cristina Pedroche. Él es el responsable de que se hable de sus vestidos de las Campanadas, y ella se encarga de darle proyección al estilista cada Navidad.

Su vida personal, un misterio

Expresentador de El armario de Josie, el estilista vivió su sexualidad con total libertad. "Nunca he dado explicaciones a nadie. Voy a mi bola. Si hubiera decidido pasar mi vida con voz en off no estaría aquí hablando contigo así porque no tendría ningún interés. Sería todo ficticio", dice cuando le preguntan por si tuvo que encerrarse en un armario cuando era pequeño.

Si tiene pareja o no es un misterio. Si bien en 2019 salió a la luz su relación con el diseñador Jacinto de Manuel, el creador del traje de Cristina Pedroche en las Campanadas de 2019, hoy el estilista no confirma ni desmiente si continúa con el noviazgo y en sus redes sociales no hay rastro del diseñador.

"¡No tengo tiempo ni de cuidar un cactus! De momento no puedo hacerme cargo pero vamos, que no te lo diría porque no hablo de esos temas privados... Que soy más tímido en distancias cortas de lo que parezco!", decía este verano en El Mundo al ser preguntado si tenía pareja o hijos.

Un diccionario personal: qué es 'rasé', 'pimpante' o 'lo Máximo Valverde'

Una de sus marcas personales más populares es el particular uso que hace de determinados adjetivos. Algunos inventados, otros reinterpretados, pero siempre con el estilo propio y el sello personal por delante.

Una de sus coletillas más famosas es rasé, un adjetivo que utiliza cuando algo le parece elegante y adecuado. "Es una palabra que se utilizaba para personas de una forma de estar en el mundo muy especial. Al final es una palabra que viene del francés, de raza. Yo he hecho una palabra que la utilizo como me da la gana", dijo a TVE.

Cuando utiliza "lo Máximo Valverde" lo hace para referirse a "una especie de pulsión verbal que te sale lo Máximo Valverde" y "pimpante" es un término muy importante porque es algo que tiene que tener presencia, constancia, que se vea, y que alrededor de eso esté pasando algo fuerte".