Juan Aguirre, de Amaral, se recupera de su lesión muscular: "Nos vemos muy pronto"

Juan Aguirre, guitarrista de Amaral, sufrió una lesión muscular en diciembre que le limitaba "de forma severa" y le exigía "un proceso de recuperación más largo del esperado". Esto provocó que el dúo tuviera que aplazar su concierto en Donosti, pasando del 20 de diciembre de 2025 al 28 de febrero de 2026.

Ahora, el músico ha compartido un comunicado en forma de vídeo para dar una buena noticia: ya está recuperado. "Como sabéis, el pasado mes de diciembre he tenido una lesión. Lo primero que quería hacer es agradecer todos los mensajes de apoyo que han llegado a través de las redes. Luego, deciros que tengo muchísimas ganas de volver a tocar en directo. Esto va a ser el próximo mes de febrero, en los conciertos que teníamos previstos. Nos vemos muy pronto", ha comentado este 27 de enero.

"Al principio fue descanso casi total"

Aparte de estas palabras en vídeo, Juan Aguirre ha explicado cómo ha vivido el proceso de recuperación durante este tiempo. "Me rompí y me resultó imposible participar en algunas colaboraciones con amigos y compañeros que teníamos previstas. Me concentré en superar la lesión y recuperarme lo antes posible", ha escrito en Instagram.

"Al principio fue descanso casi total. Comparto algunos de los libros que me acompañaron [El viaje de mi padre, 84, Charing Cross Road, Pan de ángeles y Relatos de la Celtiberia]. Es imposible reflejar en un post toda la música que me ayudó a no venirme abajo. Imagino que el montón de textos que me vinieron a la cabeza se convertirán en canciones en algún momento", ha desvelado, asegurando que estuvo componiendo durante su recuperación.

Tras el descanso, empezó a realizar "ejercicio físico" y "entrenamiento". Ahora, está listo para actuar en el próximo concierto de Amaral: el 7 de febrero en Avilés.