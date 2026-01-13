Julio Iglesias, acusado de agresión sexual por varias exempleadas del servicio doméstico

Antiguas empleadas de Julio Iglesias han denunciado al cantante de sufrir agresiones sexuales cuando trabajaban en sus mansiones del Caribe, en Punta Cana y en las Bahamas.

Julio Iglesias ha sido acusado de agresión sexual por antiguas empleadas del servicio doméstico de sus mansiones en El Caribe.

Las presuntas víctimas aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su jornada laboral en un ambiente de control y acoso continuo, según una investigación realizada por elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias.

Una de estas empleadas sostiene incluso haber sido presionada para mantener encuentros sexuales con el artista, y habla de penetraciones, bofetadas y vejaciones físicas y verbales. Estos hechos, según dos de las entrevistadas, ocurrieron en 2021 cuando la más joven de ellas tenía 22 años.

Así se desprende de la investigación realizada durante tres años en los que ha contactado con 15 exempleadas del servicio entre las que se incluye personal doméstico y otras profesionales especializadas que trabajaron para el cantante entre los años 1990 y 2023 en las propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

Agresiones sexuales en las mansiones y en el exterior

La empleada que ha asegurado haber sufrido penetraciones sostiene que el artista la "usaba casi todas las noches". "Me sentía como un objeto, como una esclava", añade.

Otra de las mujeres cuenta su caso: "Estábamos en la playa y él se acercaba y me tocaba los pezones". Estos hechos habrían tenido lugar en residencias de Julio Iglesias en Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas), supuestamente con el conocimiento de las mujeres encargadas de la gestión del hogar y la contratación del personal.

Ante el temor que sentían al compartir su testimonio, dos de las entrevistadas fueron remitidas a una organización internacional de derechos humanos, ha expuesto eldiario.es.